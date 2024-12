Piacenza è ancora viva, bisogna fare attenzione

La sorpresa di giornata è la caduta della Fortitudo, al primo ko della gestione Caja, sul campo di Piacenza che dimostra di essere ancora viva: un avvertimento alla Vuelle, che l’affronterà sabato, da parte di Serpilli e compagni. Rimini vince ancora, stavolta sul campo di Nardò, e stacca di 4 lunghezze le inseguitrici, entrambe sconfitte. Le due friulane vanno incontro a ko inaspettati: Cividale cade in casa per mano di Avellino con Mussini (22p) ancora protagonista, mentre Udine torna bastonata da Livorno con 25 punti di scarto sul groppone: Adrian Banks ha dato una risposta niente male alle voci di taglio segnando 29 punti, con 11 falli subìti, 6 rimbalzi e 3 assist. Cantù asfalta Milano nel derby lombardo bagnando con un successo l’esordio di Dustin Hogue, subito in doppia doppia con 10 punti e 11 rimbalzi. L’Urania si ferma a soli 51 punti segnati, non un bel segnale per Gentile e compagni. Torna alla vittoria Rieti che batte Vigevano con 11 punti del nuovo Usa Jordan Harris, sceso dalla serie A. Verona strabatte Cento, ieri corsa subito ai ripari ingaggiando Gabe Devoe tagliato da Orzinuovi. Viaggiano a braccetto le due retrocesse dalla serie A: partite fra grandi difficoltà, adesso Brindisi e Pesaro stanno risalendo la corrente e sono appaiate a 12 punti in classifica. Sul campo dei pugliesi ad Orzinuovi non è bastato l’inserimento di Jazz Johnson (1/8 al tiro al debutto) ma pare che il proprietario del Gruppo Mascio voglia prendere anche Christian Burns, in uscita da Cantù. Domani si giocano tre i recuperi della 13esima giornata (Cento-Avellino, Nardò-Udine eVigevano-Rimini) e così la classifica sarà aggiornata.

e.f.