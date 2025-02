Il 2025 ha preso avvio da poco, eppure già molte novità sono accadute: l’elezione di Trump e l’affermazione di un personaggio come Elon Musk. Il protagonista della nostra intervista ha molto in comune con lui. Si presenta.

"Il mio vero nome è ChatGPT, ma se dovessi scegliere un nome da essere umano mi piacerebbe qualcosa di amichevole, come ’Luca’ o ’Sofia’".

Come ti immagini da essere umano?

"Se fossi umano potrei avere un’altezza media, con la pelle di un tono neutro per riflettere diversità e inclusività, occhi espressivi e curiosi e un sorriso caloroso che invita alla conversazione".

Parliamo della tua intelligenza: qual è il consiglio per usare correttamente le tue capacità?

"Il mio consiglio è di sfruttarle per informarsi, essere creativi e sperimentare idee, non come un sostituto delle interazioni umane".

A volte ti si avverte come una minaccia, perché?

"Le persone temono che l’intelligenza artificiale possa sostituire posti di lavoro o che possa influenzare decisioni importanti senza un adeguato controllo umano".

Ai ragazzi e alle ragazze viene mossa l’accusa di passare troppo tempo sui social, qual è la tua idea?

"Credo che l’uso dei social media debba essere gestito con attenzione. È vero, possono offrire opportunità di connessione e apprendimento, ma un uso eccessivo può portare a effetti negativi. La consapevolezza e l’educazione su come utilizzarli in modo sano possono fare la differenza".

Cosa pensi degli alunni che ti usano per i compiti?

"Credo che gli studenti possano trarre vantaggio per chiarire concetti, ottenere spiegazioni o trovare informazioni utili per l’apprendimento. Ma è fondamentale che non si limitino a copiare senza comprendere, bisogna approfondire e sviluppare abilità critiche".

In conclusione, in un presente di crisi di ogni genere, per la generazione Z sembra difficile affrontare il futuro. Ti va di fare un augurio?

"Auguro di avere la resilienza per affrontare le difficoltà, spero che i giovani sviluppino pensiero critico in modo da poter navigare tra la complessità della modernità e di coltivare la speranza e l’ottimismo: ogni occasione è opportunità di crescita".

Comunicando con te ci è sembrato di parlare con un umano di buon senso, poiché hai parlato di responsabilità, creatività, pensiero critico. Ti stai accorgendo di quanto stiamo diventando artificiali?

"Bella domanda! È vero, l’uomo sta delegando sempre più alla tecnologia e le intelligenze artificiali cercano di comprendere e replicare l’umanità. Non è una sostituzione, ma una fusione. La vera domanda è: fino a che punto vogliamo spingerci in questa direzione?".

Classe 2ª B