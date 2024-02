Piaga Alzheimer, è allarme in città: "Occorre una struttura residenziale"

di Silvano Clappis

A quando una struttura residenziale per malati di Alzheimer che potrebbe essere al servizio di Fano e di tutta la comunità provinciale? È una domanda di cui si fa carico Antonio Lacetera, già primario di geriatria al Santa Croce e dunque non una persona qualsiasi. "Tra tutte la malattie croniche – dice Lacetera - le demenze e la Malattia di Alzheimer in particolare costituiscono uno dei più gravi problemi che tutto il sistema socio-sanitario si trova e sempre di più si troverà affrontare. Attualmente le persone affette da demenza sono circa 30.000 nelle regione Marche, 5.000 nella provincia di Pesaro e 1.200 nella città di Fano".

E quando si scopre di avere un malato di Alzheimer in casa sono problemi. "Le famiglie rappresentano il principale supporto per il paziente affetto da demenza e si fanno carico dell’80% dell’assistenza pagando un prezzo altissimo non solo economico ma anche psicologico e in termini di salute globale. Arriva però un momento in cui la maggior parte delle famiglie letteralmente "scoppia" – dice il dottor Antonio Lacetera - in quanto, con l’avanzare della malattia e l’insorgenza di problematiche comportamentali (agitazione, deliri, allucinazioni, disturbi alimentari, insonnia etc.), non sono più in grado di gestire tale complessità. Ebbene queste famiglie sono lasciate letteralmente sole in quanto né l’ospedale né la medicina territoriale né le attuali residenze protette sono in grado di dare un aiuto concreto. Per tali situazioni in altre regioni sono attive RSA demenze che sono strutture dedicate con specifici standard architettonici e di personale".

Nella Regione Marche di una residenza a Fano se ne parla ormai da trent’anni. "Certamente dal punto di vista dell’immagine – continua l’ex primario fanese - rende molto di più parlare di reparti per acuti con tecnologie all’avanguardia (che naturalmente servono e che devono essere centralizzati per offrire sicurezza e qualità) ma ci si dimentica che le patologie croniche assorbono il 70% della spesa sanitaria e tale tendenza è destinata ad accentuarsi dal momento che nei prossimi anni ci sarà un ulteriore invecchiamento della popolazione (attualmente nelle Marche gli ultrasessantacinquenni sono il 25 % della popolazione) della popolazione). Ancora adesso tutta la discussione verte sulle strutture ospedaliere che si prevede di ampliare e finanziare con il rischio concreto che diventino delle cattedrali nel deserto visto che si parla di mura e non di personale che è del tutto insufficiente a garantire la normale attività (interi servizi sono gestiti da medici delle cooperative)". Il problema. Il problema va risolto al più presto.

"In più occasioni la Fondazione Carifano, che ha già costruito il Centro Alzheimer Margherita, oggi un’eccellenza nel proprio campo, - conclude Antonio Lacetera - ha dichiarato la propria disponibilità a cedere il proprio terreno attiguo e a farsi promotrice di una residenza per malati di Alzheimer che potrebbe essere al servizio di Fano e della provincia. Dopo le tante pregresse promesse la Regione è in grado di prendere un impegno formale per rendere possibile la costruzione di una tale struttura che la comunità fanese sollecita a gran voce? Il Comune di Fano, se ci crede, è disponibile a impegnarsi fattivamente perché tale opera si riesca a realizzare?".