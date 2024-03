Piaga amianto in città. Malandrino: "La giunta provveda al più presto. Residenti a rischio"

I rischi provenienti dalla presenza di amianto non monitorato, perché non censito interessano a Pesaro, diversi quartieri. Il consigliere comunale di centrodestra, Daniele Malandrino ha raccolto segnalazioni di cittadini preoccupati residenti nei quartieri di Pantano, Muraglia e nel municipio di Monteciccardo. "Preme evidenziare – osserva Malandrino – che per quanto riguarda l’opificio di Muraglia interessato da amianto, nel 2020 l’Asur Marche ne aveva comunicato nuovamente al Comune ciò che già era stato segnalato nel 2014. Già sei anni prima, infatti, la sanità regionale segnalava che “sul materiale campionato, l’Arpam evidenziava la presenza di fibre di amianto e le lastre non risultavano integre e compatte, ma sfaldate con forte rischio di dispersione nell’ambiente circostante...". Malandrino chiede pubblicamente "perché la Giunta Ricci non agisca dando seguito a quanto prevede la legge. "Ovvero – spiega Malandrino – la legge prevede che l’ente pubblico, a tutela dei privati inadempienti, si sostituisca provvedendo alla necessaria bonifica. La legge prevede anche che l’ente pubblico si possa rivalere sui proprietari stessi. Forse non è interesse primario di questa Giunta la salute dei propri cittadini? Forse non sono preoccupati per la salute delle centinaia di giovani che si allenano e giocano nel campo sportivo di Muraglia? Credo sia necessario – continua Malandrino – che gli amministratori si attivino subito perché garantire la salute delle persone è prioritario. Senza alcuna differenza siano essi residenti, lavoratori o giovani atleti che ogni giorno sono a contatto con questa micidiale sostanza di cui è provata la pericolosità, quando è deteriorata nella struttura". L’amianto deteriorato, a rischio di inalazione, come tutti sanno, è infatti la principale causa di mesotelioma, tumore tipico che purtroppo, lascia poche speranze a chi lo contrae. Durante l’ultimo consiglio comunale Malandrino ha posto all’attenzione dell’assessore Maria Rosa Conti il caso specifico di Monteciccardo, ma anche le segnalazioni di cittadini di Muraglia e Pantano. "L’assessore ha risposto a tutte le domande – conclude Malandrino –, ma non a quelle che contano davvero". Come per esempio per quale ragione ancora non abbiamo un censimento, in città, delle aree con amianto da bonificare.

Solidea Vitali Rosati