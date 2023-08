Piagge, torna la magia di Artesia

Oltre 100 protagonisti a Piagge di Terre Roveresche per “Artesia“, la rassegna d’arte e poesia organizzata dall’associazione culturale “ProArt“ del presidente Gabriele Polverari in collaborazione con la “Piattaforma Solidale“ di Pesaro e il patrocinio del Comune e del Consiglio regionale delle Marche, che si terrà sabato e domenica prossimi e poi il 3 settembre.

"Insieme a Massimo Domenicucci, presidente di ‘Piattaforma Solidale, – sottolinea il numero uno di ProArt, Polverari – verrà di nuovo sviluppato il tema dell’accessibilità e dell’inclusione. Un Paese è tanto più accogliente quanto è attento a queste tematiche".

La rassegna avrà inizio alle 17 di sabato, fino alle 24, e poi si svilupperà per tutta la domenica lungo il perimetro delle mura medioevali, nel borgo storico e negli spazi aperti “Dietro le Mura“.

Per domenica sera, dalle 21, è in calendario la lettura di poesie a cui seguirà la consegna degli attestati per i partecipanti. La domenica successiva, 3 settembre, si svolgerà, poi, il concorso di estemporanea “Terre di Lubacaria“ avente come tema “Il Paesaggio Agreste“, che si estenderà dal centro storico fino ad articolarsi lungo tutto il percorso di via Piave, dalle 8 alle 16,30.

s. fr.