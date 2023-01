Piandimeleto, arriva l’infermiere di comunità

Nasce una nuova figura professionale, l’Infermiere di Comunità, in favore dei residenti di una delle zone più interne della Provincia di Pesaro e Urbino, quasi al confine con la Toscana. Ieri mattina si è svolto un sopralluogo tra il commissario straordinario dell’AST 1 Maria Capalbo, il subcommissario sanitario Edoardo Berselli, il direttore delle professioni sanitarie infermieristiche Stefania Rasori, il direttore del Distretto di Urbino Romeo Magnoni e il sindaco di Piandimeleto Veronica Magnani e del Comune di Frontino Andrea Spagna, per ultimare la definizione delle modalità organizzative del percorso e verificarne le condizioni e la fattibilità.

La figura dell’Infermiere di Comunità, introdotta dal Decreto Rilancio sulla riforma della Sanità territoriale, nasce con l’intento di garantire risposte sempre più adeguate ai bisogni dei cittadini, a supporto del personale medico già presente sul territorio, soprattutto in quelle aree in cui il tasso di invecchiamento della popolazione è maggiormente elevato. Il progetto di Piandimeleto prevede l’istituzione di un punto di prossimità, complementare all’attività svolta sul territorio dai Medici di Medicina Generale e dalle altre figure professionali mediche, che sarà ubicato nell’ambulatorio di via Giacomo Matteotti 11, in cui l’Infermiere di Comunità sarà presente tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13. L’infermiere si occuperà della presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche ed, al contempo, garantirà le cure primarie a coloro che si presenteranno in ambulatorio. "Si tratta di un servizio molto importante" ha confermato Maria Capalbo, commissario straordinario della AST 1.