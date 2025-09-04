Piandimeleto, Baiamonte dirigente scolastico

"L’Istituto Comprensivo di Piandimeleto avrà un dirigente scolastico di ruolo, ponendo fine ad anni di incertezza e difficoltà organizzative". A comunicarlo il sindaco Nicolò Pierini che aggiunge: "Qualche mese fa abbiamo sostenuto la battaglia per non accorpare l’istituto Comprensivo di Piandimeleto con Macerata Feltria, oggi con l’arrivo del dirigente di ruolo negli istituti comprensivi sia di Piandimeleto che di Macerata Feltria abbiamo raggiunto un altro risultato positivo per il Montefeltro. Abbiamo fatto sentire la voce della nostra comunità in tutte le sedi – sottolinea Pierini– anche insieme agli altri colleghi, perché la scuola non è un servizio qualsiasi, ma il cuore pulsante di un territorio. Senza scuola non c’è futuro per l’entroterra. Un ringraziamento speciale va alla dirigente in reggenza, prof Augello che nonostante le tante difficoltà legate al ruolo ha lavorato con costanza e dedizione, portando un valore aggiunto all’Istituto. Qualche giorno fa, insieme al collega sindaco di Lunano Mauro Dini, abbiamo incontrato il nuovo dirigente, prof Baiamonte, al quale sono stati rivolti i ringraziamenti per aver accettato questo incarico così importante. Le amministrazioni hanno confermato la piena disponibilità a supportare ogni attività e iniziativa, con l’unico obiettivo di garantire il miglior percorso formativo possibile ai ragazzi".

Amedeo Pisciolini