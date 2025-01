Pianello, benedizione di muli e cavalli

Molto partecipata come avviene ormai da decenni la Festa di sant’Antonio che si terrà a Pianello oggi, nella frazione più grande del Comune di Cagli. Una ricorrenza che si tramanda da tempi molto lontani per assistere alla benedizione degli animali ed al suggestivo appuntamento di tanti appassionati allevatori che portano in mostra muli e cavalli.

Questa tradizione ricorda tempi nei quali il lavoro di esbosco della legna avveniva in gran parte a dorso di mulo. A Pianello erano numerosi gli addetti con i propri animali a prestare la loro attività anche in altre regioni. I ricordi sono legati al lavoro nei boschi dei “mulattieri“ nelle foreste della Maremma, Casentino, Appennino parmense, in Abruzzo, Lazio e Campania. Una transumanza di uomini e muli che durava mesi e spesso le grandi distanze di quei luoghi di lavoro venivano percorse a piedi davanti alla fila dei muli. Distanze che impiegavano giorni e rigidamente completate al rientro a ridosso delle festività del Natale quando susseguiva una lunga pausa di riposo. Poi a primavera si ripartiva e ricominciavano le lunghe percorrenze e i lavori nei boschi.

Alle ore 11 verrà impartita la benedizione ricordando il santo protettore. Dopo un pranzo nei vari stand e ristoranti di Pianello seguirà una mega tombola con la premiazione all’allevatore che avrà portato in mostra il maggior numero di animali.

Mario Carnali