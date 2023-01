Pianello e il culto per gli animali, si celebra Sant’Antonio

In programma oggi una antica tradizione, dopo l’interruzione a causa della pandemia, alle falde del Nerone a Pianello la più grande frazione del Comune di Cagli dove tornerà ad attirare moltissime persone la Festa di Sant’Antonio Abate. Oggi il borgo di Pianello celebra l’antica ricorrenza dedicata al santo protettore degli animali, una festa che si svolge da secoli coinvolgendo l’intera comunità ed ogni anno anche tanta gente che arriva in auto, in sella o a piedi accompagnando i propri animali dai centri vicini.

La festa si aprirà, come da tradizione, con stand gastronomici in piazza, a seguire la santa Santa Messa nella piazza del paese ed alle 11 con successiva benedizione degli animali. Un tempo erano molto presenti oltre a vari altri animali, molti muli e cavalli essendo Pianello da sempre terra di addetti al taglio dei boschi e trasporto del legname a valle non solo in zona ma anche in varie Regioni d’Italia. Negli ultimi anni la presenza dei quadrupedi molto preziosi per il lavoro nei boschi, è molto diminuita ma l’antica tradizione della Festa di Sant’Antonio Abate è tutt’ora molto sentita e dopo due anni di interruzione sarà sicuramente molto affollata. Dopo la benedizione degli animali a seguire sarà possibile gustare i prodotti della tradizione nei vari ristoranti della zona che preparano per l’occasione tipiche specialità locali. Concluderà l’evento una grande merenda collettiva di nuovo nella piazza del paese con inizio dalle ore 17.00 allietata da musica è canti popolari.

Mario Carnali