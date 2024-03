"Piano antenne. Ecco cosa non va"

Piano antenne, sono sette i punti contestati dal Movimento 5 Stelle. Scrivono i consiglieri Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana: "Vanno adottate le migliori tecnologie esistenti per il contenimento delle emissioni elettromagnetiche e la riduzione degli impatti estetici. Vanno confermate le semplificazioni previste per gli impianti a bassa potenza, che possono contribuire a diminuire il numero delle antenne vere e proprie. Per limitare inoltre il numero di strutture sparse nel territorio comunale, proponiamo di rinnovare gli incentivi economici all’utilizzo dello stesso impianto da parte di più gestori. Vanno reintrodotte le disposizioni per la localizzazione di impianti radio e TV, quasi completamente trascurati nel nuovo piano, e non vanno utilizzati costosi consulenti esterni bensì va valorizzato il ruolo di Arpam, unico ente pubblico competente in materia. Occorre infine che le previsioni del piano regolatore siano prevalenti rispetto alla localizzazione degli impianti, in modo da confermare la potestà urbanistica dell’Amministrazione comunale anche in materia di antenne".

an. mar.