"Piano antenne, quartieri ignorati"

"Sul nuovo Piano delle antenne i consigli di quartiere sono stati ignorati. Vogliamo partecipare al dibattito nell’interesse della città. Per questa ragione chiediamo che vengano convocati i consigli di quartiere prima della chiusura dei tempi per le osservazioni, in modo tale da poter formulare proposte ed eventuali obiezioni nell’interesse della comunità. In una nota, il gruppo Ascoltiamo Pesaro che raccoglie i consiglieri di quartiere di opposizione, interviene sul futuro Piano comunale, previsto per delineare la mappa delle prossime installazioni di telefonia mobile nel comprensorio. "Prima fanno scadere i tempi per le osservazioni, poi convocano i quartieri? – osservano con una nota di sarcasmo i consiglieri – Perché l’assessora Conti che a parole parla di condivisione non ascolta i consigli di Quartiere prima di chiudere i tempi per le osservazioni? Siamo tutti a conoscenza delle difficoltà e della complessità del nuovo piano e per questa ragione, senza pregiudizi e bocciature preventive, vogliamo partecipare al dibattito nell’interesse della città. L’Assessore Conti dovrebbe sapere, visto i disastri combinati con la maxi antenna di Fiorenzuola e con altre installazioni, che la strada giusta è quella della partecipazione che consente di mettere a conoscenza i cittadini attraverso un percorso trasparente e realmente condiviso. Non è possibile che, come sempre, i quartieri ed i consiglieri debbano conoscere le decisioni dell’amministrazione solo a giochi fatti. Rappresenta un modus operandi profondamente sbagliato e opposto agli interessi che siamo stati chiamati a rappresentare. Chiediamo pertanto all’assessore Conti e all’assessora al decentramento, Frenquellucci, di sospendere il periodo di osservazione per convocare i consigli di quartiere e discutere il tema e, solamente in una fase successiva, arrivare ad un documento condiviso".