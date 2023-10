Piano casa, è sempre più guerra. Ricci: "Ritirate la nuova legge"

La nuova legge urbanistica proposta dalla Regione Marche "è un obbrobrio". Lo ha detto il sindaco di Pesaro e presidente di Ali Matteo Ricci, in occasione dell’assemblea di Ali Marche a Civitanova. "Non è possibile che la Regione abbia poteri di veto su certi temi. I piani regolatori li fanno i Comuni e vengono approvati dalle Province. Non serve un nuovo carrozzone regionale che rischia di rallentare ulteriormente procedure già troppo lente e centralizzare le decisioni. Impensabile che i Prg, nei fatti, vengano dettati dalla Regione: è uno schiaffo alle autonomie locali e al ruolo dei sindaci, su un tema strettamente comunale". Poi conclude: "Questa legge è un tentativo di centralizzare ulteriormente i poteri. Il centralismo regionale è peggio di quello nazionale". Ricci risponde così anche alla replica del consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi, presidente della commissione consiliare Ambiente e Territorio, che appunto replicava all’intervento di Biancani e Vitri. I consiglieri Pd avevano evidenziato che la nuova legge urbanistica "complicherà il piano casa, fino a renderlo quasi impossibile".

"La narrazione sulla riduzione del piano casa – scrive Serfilippi – portata avanti dal Pd, con i consiglieri Biancani e Vitri, non solo è fantasiosa, ma è opposta alla realtà dei fatti. Stiamo cercando di salvare il piano casa in scadenza il 31 dicembre 2023 e non più prorogabile. Abbiamo una legge urbanistica vecchia di oltre 30 anni che va superata. È necessario superare le logiche del passato, impedire il consumo di suolo, favorire la rigenerazione urbana e la flessibilizzazione urbanistica". "Di fronte ad una fase storica in cui tutti i consiglieri regionali, le categorie economiche ed i professionisti sono impegnati nella modifica di una legge fondamentale, vecchia di oltre trent’anni, le polemiche strumentali basate su congetture e pregiudizi sono fuori luogo. Ancor più perché basate su informazioni parziali e non veritiere – spiega Serfilippi – L’1 gennaio entrerà in vigore la proposta di legge 217 a cui stiamo lavorando da oltre un mese in commissione consiliare ascoltando le proposte di tutte le categorie. Abbiamo tre obiettivi primari: il consumo di suolo a saldo zero, la rigenerazione urbana e territoriale, ed il riuso del costruito, imprimendo una strategia chiara finalizzata alla valorizzazione del territorio e delle caratteristiche uniche del nostro paesaggio al fine di garantire uno sviluppo sostenibile". "Al contrario di quanto dichiarato dai consiglieri Pd – aggiunge il consigliere - l’obiettivo condiviso è quello di snellire l’iter nei consigli comunali per il nuovo piano casa, che diventerà “ampliamento in deroga al Prg per il periodo transitorio fino all’approvazione dei nuovi Pug (piani urbanistici generali)”.