Piano casa, l’attacco Pd: "La Regione complica tutto"

Gli ordini professionali sono già scesi in campo, in maniera critica, nei confronti delle norme che la Regione sta varando nel settore dell’urbanistica. Si parla apertamente di tempi ancora più lunghi sotto il profilo burocratico e con il nuovo piano casa si passa dal vecchio 40 per cento di nuova capacità edificatoria ad un 20 per cento. Un taglio secco della metà. Una problematica che investe tutti i professionisti del settore che ora temono un calo repentino del lavoro. L’ordine degli ingegneri della provincia ha già criticato il nuovo impianto in una nota, ma la sollevazione è generale e comprende anche gli architetti ed i geometri. Insomma tutti coloro che sono impegnati nel settore dell’edilizia.

Su questa materia che è già al centro di non poche preoccupazioni, anche perché va a sommarsi ai problemi riguardanti la revisione del superbonus a partire dalla fine dell’anno, intervengono con una nota anche Andrea Biancani e la sua collega Micaela Vitri, consiglieri regionali del Pd. Che battono sul fatto che invece di semplificare la Regione sta mettendo in piedi un altro ufficio complicazioni. "La Regione con le nuove norme renderà difficile intervenire sulle abitazioni anche nelle zone della città senza particolare valore storico e vincoli", dicono. Con il vecchio impianto normativo si prevedeva solo l’approvazione tecnica del progetto da parte dell’ufficio comunale. Quindi una "procedura semplice che negli anni ha permesso a tante famiglie di riqualificare la propria casa e che ha generato molto lavoro per i tecnici, le imprese e il vasto indotto dell’edilizia", continuano Biancani e Vitri.

Quindi i due esponenti dell’opposizione entrano nello specifico: "Con la nuova normativa la Regione renderà tutto più complicato. Le modifiche più significative sono la riduzione dell’ampliamento che passa dal 40 al 20 per cento, l’allungamento della procedure di approvazione, l’aumento dei vincoli e dei pareri richiesti. Il progetto – dicono i due consiglieri di opposizione – oltre al parere dei tecnici del Comune, dovrà essere votato in consiglio comunale, che dovrà riconoscerne addirittura l’interesse pubblico. Un iter molto simile alle varianti urbanistiche ed inoltre ogni comune dovrà istituire una commissione paesaggio, la quale dovrà dare un parere vincolante se l’ampliamento è superiore al 20 per cento del volume esistente o comunque di 33 metri quadrati. Gli interventi dovranno inoltre garantire lo’abbattimento di tutte le barriere architettoniche ed un efficientamento energetico complessivo dell’intero edificio di almeno un 20 per cento".

Insomma tutta una serie di obbligo normativi ed anche di passaggi istituzionali che rischiano di bloccare tutto il settore con tempi lunghissimi e i due esponenti del Pd parlano anche di altre complicazioni come quelle legate al personale degli uffici tecnici comunali e della mancanza di risorse per pagare professionisti esterni. Nella sostanza tutti gli interrventi all’interno della città diventano ancora più complicati. Il tutto già all’interno di una normativa già complicatissima e che ha tempi, per l’approvazione di un progetto, che arrivano anche ad un anno.

Tra le altre cose terminato il boom edilizio, per cui tutti coloro che hanno richiesto che i terreni passessero da agricolo ad edificabile, ora non hanno più la possibilità di tornare indietro. Questo comporta tasse diverse perché i terreni edificabili pagano più di quelli agricoli. "Una legge che rischia di danneggiare i cittadini, i professionisti, le imprese e il vasto indotto dell’edilizia, indebolendo l’economia", concludono Biancani e Vitri.