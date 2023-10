Piano casa, si scende al 20%. La Regione taglia i volumi

Il piano casa che permetteva di ampliare fino al 40 per cento la cubatura esistente, sta per ridimensionarsi. Con notevoli complicazioni burocratiche. Per ora è una proposta di legge, ma andrà presto al voto. Lo svelano i consiglieri regionali del Pd Andrea Biancani e Micaela Vitri che scrivono: "La Regione parla di semplificazione ma in realtà ha proposto una nuova legge urbanistica che complicherà tutto questo, fino a renderlo quasi impossibil. Le modifiche più significative sono la riduzione dell’ampliamento massimo che passa dal 40% al 20% e l’allungamento delle procedure di approvazione. Aumenteranno notevolmente i tempi di autorizzazione, i vincoli e i pareri richiesti. Il progetto, infatti, oltre al parere dei tecnici del Comune dovrà essere votato dal Consiglio Comunale, che dovrà riconoscerne addirittura l’interesse pubblico. Un Iter molto simile alle varianti urbanistiche. Inoltre, ogni Comune dovrà istituire una Commissione Paesaggio, la quale dovrà dare un parere vincolante. Infine, si dovrà sempre sentire il parere della Sovrintendenza anche per edifici non vincolati e che non si trovano in zone particolarmente importante dal punto di vista storico-paesaggistico".

"Oltre ad un notevole allungamento dell’iter burocratico ci sono due particolari che renderanno impossibile utilizzare questa norma – spiegano i consiglieri Vitri e Biancani - In primo luogo, il Consiglio Comunale, secondo la proposta di legge, dovrà votare l’utilità pubblica per progetti che riguardano l’ampliamento di case private. Siamo proprio curiosi di vedere come sarà possibile applicare questa norma, anche solo dal punto di vista logico. In secondo luogo, oggi la legge prevede che l’ampliamento possa superare il limite di capacità edificatoria del lotto. Con la nuova proposta questo non sarà possibile, quindi se una casa non ha capacità edificatoria residua non potrà essere ampliata".

"La Regione – continuano – aveva promesso procedure rapide, annunci che non corrispondono alla realtà: complicherà fino a rendere quasi impossibili interventi che, fino ad oggi, hanno generato la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lavoro. Ci auguriamo che riveda completamente queste norme, perché così come sono non funzioneranno. Se non ci saranno modifiche sostanziali alla legge, il danno ricadrà sulle famiglie che avranno meno possibilità di intervenire sulle abitazioni e soprattutto su professionisti, imprese e l’indotto dell’edilizia, che vedranno, inevitabilmente, ridurre le proprie attività. Settore già in difficolta anche a causa delle incertezze generate dall’attuale Governo sul bonus 110%. La norma qualora approvata, entrerà in vigore il primo gennaio, pertanto, in questi ultimi due mesi e mezzo resterà in vigore l’attuale normativa".

Dice l’assessore regionale Stefano Aguzzi: "E’ vero, il piano casa scenderà dal 40 al 20 per cento di maggiore edificazione ma è una scelta precisa del governo. Quindi approveremo la legge urbanistica entro dicembre mentre i Comuni adotteranno una loro delibera che recepisce la norma e che gli eviterà di convocare il consiglio ogni volta che un privato vuole adottare il piano casa".