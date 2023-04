Piano del Clima della Regione e falsi miti sul mondo che cambia

Domani alle 9,30 nell’aula magna del rettorato in via Saffi 2 convegno che mira a parlare di cambiamenti climatici con chi, tali argomenti, li mastica quotidianamente, per sfatare falsi miti. "Di clima ormai si parla spesso – spiega il professor Simone Galeotti, direttore dell’Istituto per le soluzioni ai cambiamenti climatici – ma purtroppo è facile oscillare tra il parlarne senza competenze e il sentirsi talmente assuefatti da questi discorsi da diventare inconsciamente sordi a tali tematiche. Il cambiamento climatico è un processo che comunemente viene associato ad un modesto aumento della temperatura in un tempo lontano, indicativamente nel 2100. È visto come una cosa lontana nel tempo e nello spazio, per cui c’è noncuranza. Al convegno di domani i nostri studiosi dell’Istituto, nato in seno all’ateneo, si confronteranno con le istituzioni regionali per ribadire insieme innanzitutto due semplici concetti. Primo, che il cambiamento climatico è già in atto. Secondo, che anche sotto casa nostra, prima o poi, succederà qualcosa di correlato. Poi si scenderà nei dettagli". Il programma prevede i saluti del rettore Calcagnini e dell’assessore all’ambiente della regione Stefano Aguzzi, e una serie di relazioni sempre più mirate. Inizierà Umberto Giostra che illustrerà le basi scientifiche dello studio del clima; segue Stefano Morelli, con focus sugli impatti territoriali, in particolare legati al rischio idrogeologico. Mirko Francioni spiegherà che non si può solo pensare alla mitigazione, ma tramite la tecnologia adattarsi ai cambiamenti. Infine l’economista Giovanni Marin illustrerà l’impatto economico. "Accanto a queste analisi tecniche – prosegue Galeotti – il giornalista del Carlino Giovanni Lani racconterà la percezione mediatica del fenomeno, mentre Massimo Sbriscia, dirigente della regione Marche nel settore ambientale, illustrerà il “Piano Clima“, che ha individuato quali sono le criticità da cui partire per elaborare aree e dei metodi di intervento, in cui la Carlo Bo e l’Istituto potranno giocare un ruolo importante, come già previsto dal protocollo d’intesa firmato nel 2020, che attende solo di essere applicato".

Giovanni Volponi