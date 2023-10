Piano delle antenne. Presentazione on line del nuovo regolamento

Nuovi step per la revisione di Regolamento comunale e Piano di rete per l’installazione degli impianti di telefonia mobile a Pesaro: martedì 7 novembre, alle ore 17.30, in programma l’appuntamento online con i cittadini "Per illustrare e per condividere la proposta elaborata dallo Studio Polab, incaricato dall’Amministrazione di redigere il nuovo Piano e ridefinire le modalità per l’istallazione delle antenne nel territorio comunale" spiega Maria Rosa Conti, assessora alla Sostenibilità.

L’evento si potrà seguire sul link segnalato anche nell’area tematica “Ambiente” del sito del Comune di Pesaro.