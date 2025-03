"Piano delle infrastrutture,. Il sindaco sia più obiettivo"

"A leggere le dichiarazioni del sindaco sulle osservazioni al Piano regionale delle Infrastrutture, noto una certa confusione. Alcune opere citate sono, infatti, già previste nel Piano regionale strategico Marche 2032, altre, invece, risultano difficilmente realizzabili". Lo dice Giulia Marchionni, consigliera comunale d’opposizione, rispondendo alle critiche di ieri di Biancani.

"Pensavo che sulla Ferrovia Adriatica avessimo archiviato una volta per tutte la storia del “by-pass alla Ricci” – aggiunge Marchionni – e invece scopro che Biancani vuole dare priorità al tratto Pesaro-Fano, come se bastasse solo una manciata di binari a risolvere il problema dei collegamenti tra Bologna e Lecce.

Al contrario il Piano Marche 2032 per la prima volta programma un potenziamento dei collegamenti tra Pesaro e Urbino con un trasporto pubblico locale moderno come sul Brt (Bus Rapid Transit) per il quale sono già disponibili 11 milioni di euro e la previsione di bypass per alleggerire il congestionamento del traffico in alcune zone.

Diventa perciò difficile capire il tenore delle proteste del primo cittadino. Un consiglio non richiesto, caro sindaco: non è più un consigliere regionale, che attacca, protesta e sbraccia, ora è il sindaco (di tutti) e forse rispetto a questo piano, che mancava da 12 anni, avrebbe dovuto avere un approccio più obiettivo".