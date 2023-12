Piano delle opere pubbliche al varo. Quattro milioni per la ’Rambla’: "Meglio spenderli per asili e strade"

Nel piano delle opere del Comune di Pesaro che verrà approvato oggi in Consiglio comunale tra gli allegati al bilancio di previsione, resta la “Rambla”, un’opera fatta della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Anche perché di certo c’è che il progetto di massima, pagato dall’amministrazione comunale 150mila euro, resterà nel cassetto dei lavori pubblici, almeno fino al 2026 (per stessa previsione dell’attuale giunta). Ma cosa sarebbe la “Rambla” in salsa pesarese? Un collegamento da via Rossini al mare attraverso l’interramento della Nazionale all’incrocio tra viale della Vittoria con viale della Repubblica, per dare continuità alla passeggiata fino a piazzale della Libertà.

Guardando in prospettiva le cose non migliorano se si considera che tra meno di sei mesi si andrà al voto e che i 4 milioni di euro, stimati dal progetto quale costo per realizzare la Rambla, dovrebbero arrivare dagli oneri di urbanizzazione derivanti dalla riqualificazione dell’ex Bramante. Insomma tanta roba e nemmeno immediata, se si pensa che l’ex Bramante è in capo a Cassa Depositi e Prestiti, in un mercato dagli investimenti congelati in attesa di tempi migliori. A fronte di ciò - alla conclusione di due ore di dibattito iniziato in commissione bilancio e terminato in commissione nuove opere (ieri alle 13) - oggi, in Consiglio comunale, l’opposizione di centrodestra proporrà un emendamento per vedere di dirottare altrove quei 4 milioni: "Primo perché, visti i chiari di luna con addirittura la costituzione di un tavolo tecnico sociosanitario che si propone di monitorare il fenomeno crescente della povertà - osserva Giulia Marchionni, presidente della commissione bilancio - la prima domanda da farsi è se possiamo permetterci sogni così costosi. Abbiamo già speso 150mila euro per permettere al candidato sindaco del centrosinistra di propagandare una Rambla alla pesarese: non basta? Vi prego, chiudiamola qui. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico". Il consigliere Dario Andreolli, Lega, componente della commissione bilancio, vorrebbe emendare destinando le risorse per la manutenzione delle scuole; Michele Redaelli, gruppo misto, nella manutenzione di strade e marciapiedi. "Conservare la Rambla in questo contesto sociale ed economico è paradossale – continua Marchionni –. Anche perché è irrealistico pensare che un’opera del genere possa costare solo 4 milioni. Del resto è l’annuncite, il classico slogan di stampo ricciano: buono per imbiancare gli occhi. Ad oggi ancora non si è capito chi sarà il candidato sindaco del centrosinistra, ma qualora fosse Andrea Biancani, purtroppo per i pesaresi, la musica non cambia". Perché? Marchionni replica all’esternazione del consigliere regionale Pd, riguardo il mezzo milione che non arriverà dalla Regione per il campo del Vismara calcio, alluvionato a maggio: "Non arriverà perché – dice Marchionni – come spiegato in Regione, il tipo di intervento necessario non rientra in quelli finanziabili con i fondi dell’emergenza. E comunque tranquillizzo Biancani: i soldi per intervenire sul campo di calcio li ha il Comune nel previsionale: ci sono 440mila euro che arriveranno dal ministero. Ma Biancani non lo sa: forse non parla con Ricci".

Solidea Vitali Rosati