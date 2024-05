Piano e chitarra da non perdere

Prosegue la rassegna dei Concerti del Conservatorio nella Sala Bei della Provincia con due nuovi appuntamenti: domani sarà protagonista il giovane pianista Enrico Bertoni, venerdì 24 sarà la volta di Giovanni Seneca, docente di chitarra del Rossini. Enrico Bertoni, studente del Conservatorio, proporrà un concerto interamente dedicato alla produzione pianistica di Mozart: la Fantasia in do minore, seguita dalla Sonata in re maggiore n. 9 e dalla Sonata in do minore n. 14. La Fantasia in do minore K 396 è un’opera libera da schemi formali rigidi che procede fra imprevedibili soluzioni melodiche, armoniche e ritmiche. Le due sonate che seguono, pur rispettando il modello classico della sonata in tre movimenti, hanno un diverso registro espressivo: la Sonata in re maggiore è brillante ma con inattese venature malinconiche; decisamente cupa nei toni la Sonata in do minore K 457, manifestazione dei moti intimi del compositore.

Giovanni Seneca presenterà un programma del tutto originale. Artista poliedrico di livello internazionale, il chitarrista è un virtuoso che da anni si dedica alla composizione e alla direzione artistica del festival Adriatico Mediterraneo. Il concerto pesarese è un recital intitolato Tracce. Quindici composizioni scritte per varie formazioni riportate all’originaria scrittura per chitarra sola, con una medesima matrice ideale: il viaggio, gli incontri reali o immaginari del compositore. Un ventaglio di colori, suggestioni e atmosfere che attraverso il suono della chitarra condurranno gli ascoltatori in un percorso sonoro fra colto e popolare, fra tradizione e modernità.

Info sul sito internet www.conservatoriorossini.it

ma. ri. to.