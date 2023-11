Piano parcheggi contestato: il Pd darà supporto al Comitato

Rimane alta l’attenzione sul Piano Parcheggi che dall’inizio dell’estate suscita molte proteste tra i cittadini. La sezione Pd col nuovo segretario Sandrina Maggioli ha invitato una rappresentanza del Comitato cittadino contro il nuovo piano parcheggi e alla fine dell’incontro il Pd ha tirato le somme: "Il Comitato ci ha chiesto impegni precisi. Quando la gestione era diretta, il Comune incassava mediamente tra i 25 e 30mila euro all’anno, con l’attuale Piano dato in gestione il Comune incasserebbe solo apparentemente, sulla “carta“ 28mila euro ogni anno, dunque, dal punto di vista economico, il Comune non ha alcun vantaggio. Nel Progetto si afferma che, per effetto del Piano Parcheggi, il valore degli immobili e degli esercizi commerciali, sarebbe aumentato dal 7 al 10 per cento. E’accaduto esattamente il contrario, così come da testimonianze raccolte presso le Agenzie Immobiliari della zona che fanno trapelare un calo di oltre il 15%. Su tale aspetti il Pd concorda nel valutare negativamente l’attuale Piano. Ci impegnamo – scrivono in una nota – a fare di tutto per riportare la gestione dei parcheggi in capo al Comune e non a una Società esterna. Obiettivo comune è l’abolizione del Piano, e per ora concordiamo sulle richieste fatte: esonero dal pagamento per la pausa pranzo, creazione di stalli rosa. Va creata una tariffa ridotta per pensionati e over 65 per i lavoratori dipendenti o titolari di partita Iva, meidic, commesse, impiegati, insegnanti. Tariffe ridotte per i propietari degli immobili in centro. Aumento degli stalli bianchi".

Mario Carnali