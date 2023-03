Piano rifiuti: dai Comuni sì al ricorso, ma si cerca la mediazione

Fano si è astenuta e sei Comuni hanno votano contro, ma la maggioranza dei sindaci di Ata (Assemblea territoriale d’ambito) si è espressa a favore del ricorso contro la Regione che ha dato un parere di non conformità sul Piano provinciale dei rifiuti. Così si è conclusa la lunga riunione di Ata di martedì, anche se il presidente Giuseppe Paolini sottolinea "la volontà di evitare il ricorso al Tar considerato come ‘extrema ratio’". "Tutti i sindaci – dice – hanno manifestato la volontà di giungere a un accordo con la Regione. E’ stata letta una lettera inviata all’assessore regionale Stefano Aguzzi, oltre che ai funzionari Massimo Sbriscia e Angelo Recchi, che hanno espresso il parere di non conformità al Piano dei rifiuti".

Nella lettera "si ribadisce la volontà di Ata di arrivare a una soluzione, evitando il ricorso al Tar. I contenuti proposti vanno nella direzione che l’assessore Aguzzi ha più volte espresso e rispettano l’autonomia dell’Autorità d’ambito e l’interesse del territorio". In appoggio a tale soluzione è stata allegata anche una lettera di Confindustria. A votare contro sono stati i comuni di Cartoceto, Mombaroccio, Mondolfo, Mercatello, Montelabbate e San Costanzo. Per quanto riguarda Fano, l’assessore Samuele Mascarin prima del voto ha comunicato l’astensione in considerazione del voto negativo già espresso a settembre 2021 sul Piano provinciale dei rifiuti. Ha anche comunicato che l’Amministrazione fanese si riserverà di dare mandato ad Aset di verificare che il ricorso di Ata non costituisca pregiudizio, diretto o indiretto, agli interessi della società fanese.

Anna Marchetti