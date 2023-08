Piano sociosanitario Oggi l’ok tra le polemiche

di Benedetta Iacomucci

L’assenza – volutamente polemica – di emendamenti e di qualsiasi altro atto di indirizzo da parte delle opposizioni, non ha reso meno accalorato il confronto in Consiglio regionale sul nuovo piano sociosanitario regionale, la cui votazione, dopo una seduta-fiume di otto ore, è stata fissata per questa mattina. "Piano dell’inganno" l’ha definito il maceratese Romano Carancini (Pd); piano della verità, al contrario, il ’crisma’ del presidente Francesco Acquaroli, che ha posto l’accento sullo studio dei fabbisogni alla base della stesura del piano stesso. Ha poi rigettato le accuse di incentivare il privato, "utilizzato solo per colmare le carenze", ribadendo la visione sanitaria ’policentrica’ "che gli elettori – è stato più volte ripetuto dagli esponenti della maggioranza – hanno confermato con il voto". "Una visione non più ‘ospedalecentrica’ ma molto spinta verso i territori" ha chiosato Nicola Baiocchi (FdI), in veste di presidente della commissione Sanità.

Concetto ribadito poco prima anche da Carlo Ciccioli, che ha parlato di "festival della demagogia" da parte del Pd, a cui ha imputato un mancato "mea culpa sul passato" e sui 25 anni di "nulla di fatto". Gli ha replicato Maurizio Mangialardi, che ha parlato al contrario di una sanità "peggiorata", di un governo "senza più alibi", di un piano di 500 pagine "farcito di tutto, ma senza obiettivi né scelte: non c’è una fattibilità economica e finanziaria". Tra le critiche avanzate dai dem anche l’asserita assenza di un vero confronto sul documento: "Oltre 150 audizioni in 53 giorni" sono state ritenute dimostrazione di un iter sbrigativo e non realmente condiviso. "La verità – ha replicato Baiocchi – è che noi siamo una maggioranza molto compatta che appoggia con convinzione il lavoro di Acquaroli e Saltamartini".

E’ toccato a quest’ultimo, ovviamente, entrare nel merito, non prima di aver rivendicato che "la Regione Marche è benchmark (cioè rappresenta degli standard di eccellenza) nella sanità". L’ex sindaco di Cingoli ha poi indicato la strada per recuperare la mobilità passiva. "Abbiamo una forte mobilità passiva sull’Emilia-Romagna per prestazioni ortopediche. Per questo sappiamo che dobbiamo riorganizzare le specialistiche di traumatologia e ortopedia in tutte le Aziende sanitarie, soprattutto in quella di Pesaro". Infine sull’atavico problema della carenza di personale Andrea Biancani (Pd), in un intervento appassionato ha invitato a riflettere sul fatto che al di là delle dichiarazioni d’intenti, "la realtà è che il personale assorbito dagli ospedali della costa, poi va a impoverire proprio l’entroterra", mentre in generale "il 39% dei medici, secondo la Corte dei Conti, si è dimesso per andare a lavorare altrove".

Sul versante fanese il leghista Luca Serfilippi ha elogiato il fatto che il Santa Croce è stato salvato da un destino che lo voleva "un semplice ambulatorio", mentre la concittadina Marta Ruggeri (5 Stelle) ha parlato di "un libro dei sogni, a invarianza finanziaria, senza la previsione di risorse umane e finanziarie per realizzarlo, senza programmazione né visione. Non una parola su liste d’attesa, ad esempio, né sulla mobilità passiva e sul fabbisogno del personale". Oggi l’ok.