"Piano spiaggia, vogliamo esserci"

Sguardi puntati sulla spiaggia che verrà. Sul percorso avviato nei giorni scorsi dal comune di Gabicce Mare per la redazione del piano che ha l’ambizione di definire l’assetto futuro della spiaggia, viene ora chiesto da più parti l’ampliamento della platea dei soggetti invitati a partecipare. Al confronto sulla revisione dell’attuale strumento di pianificazione risalente agli anni ’90 e aggiornato nel 2004, sono stati finora chiamati gli operatori che hanno attività commerciali e di ristorazione sull’area demaniale e i balneari. Ma non gli albergatori, che reclamano adesso la possibilità di dire la loro opinione in materia.

"Abbiamo tutto il diritto di sederci ai tavoli di confronto tecnico – sostiene il presidente di Gam, gruppo albergatori multiservizi, Angelo Serra –. Siamo molto interessati a questo percorso perché la spiaggia e i suoi servizi hanno un inevitabile riflesso sulla nostra attività. Per questo serve il nostro punto di vista, anche perché i questi ultimi anni il turismo è molto cambiato e bisogna rispondere alle nuove esigenze".

In occasione del primo incontro, il Comune ha illustrato i criteri generali che faranno da cornice al nuovo piano. Fra questi: la definizione di tre direttrici principali, il Faro, il Mississippi e la spiaggia Sottomonte, l’ampliamento della visuale verso il mare, attraverso una disposizione delle cabine uguale per tutti i bagni e la destagionalizzazione. Ma in vista del prossimo incontro in programma per la fine del mese, gli albergatori mettono già sul tavolo alcune proposte. "Sono sempre di più gli alberghi che puntano sulla mezza pensione o sul servizio di camera e colazione – prosegue Serra –. Per questo sarebbe importante pensare alla presenza di quattro o cinque punti di ristoro che possano consentire ai turisti di consumare un piatto di qualità, veloce e a un buon prezzo, anche in forma di self service e magari con la possibilità di consegnare i pasti sotto l’ombrellone. Assurdo sarebbe invece consentire a ogni bagno di avere un proprio chiringuito, come si sta ventilando. Porterebbe a una frammentazione dell’offerta, a una concorrenza eccessiva tra gli operatori e al rischio di perdere sulla qualità delle proposte". Reclama la necessità di coinvolgimento, anche Paola Michelacci, titolare dell’omonimo albergo a quattro stelle, che ha anche una concessione balneare. "Ci stiamo trovando di fronte a prime proposte su cui abbiamo bisogno di discutere – sostiene –. Serve un concept originale, diverso rispetto alle proposte che abbiamo visto finora che prevedono la creazione di camminamenti che tagliano le concessioni a metà, parallelamente al mare. Noi stiamo elaborando idee innovative che portino Gabicce a distinguersi per qualità e bellezza".