Pianosi campione del mondo. E’ il leader della Formula Kite

A Pesaro è nata una stella che si è già confermata tale sia in Europa che nel mondo. Il classe 2005 Riccardo Pianosi, atleta della Marina Militare e della Federazione Italiana Vela, imponendosi domenica nel Sardina Grand Slam a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, si è laureato Campione del Mondo 2025 di Formula Kite e ha confermato per l’ennesima volta di avere il futuro dalla sua parte. Il 2025 per Riccardo è stato semplicemente perfetto sia dal punto di vista sportivo che personale. Oltre infatti ad essere salito sul podio in tutte le regate disputate, con il peggior risultato dell’anno rappresentato da un secondo posto; Riccardo il 29 agosto scorso sposandosi con la campionessa di windsurf Giorgia Speciale ha vissuto uno tra i giorni più belli della sua vita. Un matrimonio che va dunque ad impreziosire ulteriormente un’annata in cui Riccardo, vincendo tappe di Coppa del Mondo, titolo Europeo e ora Mondiale, si è consacrato tra i grandi protagonisti della disciplina e uno degli atleti più completi del panorama internazionale. In quest’ ultima circostanza Riccardo, nonostante delle condizioni meteo tra le più complesse della stagione, ha dimostrato grande capacità di adattamento ed è riuscito a diventare, in una città ormai per lui seconda casa come Quartu Sant’Elena, il primo italiano della storia campione del mondo in Formula Kite.

Pianosi, qual è il suo giudizio su questi giorni di Mondiale? "È stata una settimana impegnativa con vento e mare che cambiavano continuamente: un giorno raffiche di vento forti e onde, il successivo vento leggero e acqua piatta. In ogni situazione ho comunque cercato di restare lucido e costante. Ho iniziato il primo giorno in seconda posizione, ci sono rimasto per tre giornate e poi sono riuscito a prendere la leadership, mantenendola fino alla fine. È stato un Mondiale durissimo ma davvero entusiasmante".

Vincere in una città come Quartu Sant’Elena in cui lei trascorrere gran parte dell’anno che emozioni le ha dato? "Vincere qui, davanti alla mia famiglia, agli amici e a mia moglie, è stato qualcosa di unico. È il coronamento di anni di lavoro, sacrifici e passione. Non lo vivo come un punto d’arrivo, ma come l’inizio di una nuova fase del mio percorso sportivo. Regatare e vincere in acque italiane dà un valore doppio a questa medaglia. È un’emozione difficile da descrivere perché senti il calore del pubblico e l’orgoglio di rappresentare il tuo Paese davanti alla tua gente".

Qual è stata secondo lei la chiave di questo trionfo? "Mi piace pensare che questo successo sia il frutto della continuità e della capacità di adattarmi".

Prossimi impegni? "Da qui inizia un nuovo cammino. L’obiettivo sono le Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. Nel frattempo continuerò a partecipare alle principali regate internazionali con la stessa motivazione di sempre e con la voglia di crescere ancora. Prima però tornerò a Cagliari per ricaricare le energie e iniziare la preparazione invernale. A novembre intanto io e mia moglie partiremo per il nostro viaggio di nozze in Sudafrica. Sarà una grande avventura tra natura e safari e non vediamo davvero l’ora di viverla. I primi mesi di allenamento del 2026 li trascorrerò invece a Fuerteventura, nelle Isole Canarie"

A chi dedica questa vittoria? "Questo titolo è per mia moglie Giorgia Speciale, che è sempre al mio fianco e mi dà forza nei momenti più difficili, e per il mio allenatore Simone Vannucci, che ha creduto in me fin dall’inizio e continua a spingermi a migliorare ogni giorno. Un ringraziamento speciale anche alla Federazione Italiana Vela, alla Marina Militare, al Club Vela Portocivitanova, ai miei sponsor e a tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto in questo viaggio. Questa vittoria è anche loro".

Lorenzo Mazzanti