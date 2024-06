Pianosi con il suo kitesurf in missione olimpica

E’ il momento del diciannovenne pesarese Riccardo Pianosi, che rappresenterà l’Italia nel kitesurf alle prossime Olimpiadi di Parigi. Ieri mattina l’imprimatur dei Coni Marche alla presenza del presidente del Coni Marche stesso, Fabio Luna, del presidente zonale Federvela, Saimon Conti, degli ex olimpionici di vela Filippo Baldassari e Michele Regolo, entrambi azzurri a Londra 2012, presenti anche la presidente del Club Vela Portocivitanova, Cristiana Mazzaferro, e il comandante quartier generale Marina Militare Ruggero Battelli, visto che Pianosi è tesserato per il Cvp e per il gruppo sportivo Marina Militare. "Sto vivendo il mio sogno – ha raccontato Riccardo Pianosi –, quello che sto inseguendo da tempo e grazie al quale mi sono tolto tante soddisfazioni. Significa che il lavoro che stiamo facendo paga. Voglio andare alle Olimpiadi per fare qualcosa di buono, per me e per il Paese. Ho vissuto con grande emozione questa selezione olimpica, è stata combattuta fino alla fine e quando l’ho portata a casa ho sentito un bel peso che se ne andava. Comincerò le competizioni a Marsiglia il 4 agosto, dunque non so se potrò essere presente alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi a Parigi, ma ancora non è stato deciso nulla".

"Siamo arrivati a circa cinquanta giorni dalle prossime Olimpiadi, che oramai la nostra regione s’è abituata a vivere partecipando da protagonista – ha ricordato il presidente del Coni Marche, Fabio Luna –. Oggi raccontiamo di Riccardo e lo ringraziamo per rappresentare le Marche, ma le Olimpiadi ci hanno sempre regalato tanti atleti. Per Parigi abbiamo già molti atleti qualificati, precisamente quattordici, e potremmo battere il record di partecipazione delle Marche che risale ad Atene 2004 con quindici partecipanti. E poi c’è il nostro portabandiera, Gianmarco Tamberi: nelle ultime otto edizioni è la terza volta che il portabandiera proviene dalle Marche. Un’emozione per tutti coloro che vogliono bene al nostro sport".

Giuseppe Poli