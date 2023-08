Piantagione di marijuana "È per uso terapeutico" Pusher resta ai domiciliari

Disoccupato, ma per i carabinieri aveva un tenore di vita molto alto. E a garantirgli un lauto stipendio, sarebbe stata la piantagione di canapa che aveva intorno alla casa. Quella che gli ha prodotto 9 piante di marijuana, quasi 4 chili di erba e 8 chili di semi. Un abbondante raccolto che qualche settimana fa è costato a un 46enne di Montecchio, l’arresto (ai domiciliari) da parte dei carabinieri della stazione di Montecchio, insieme con i colleghi della compagnia di Pesaro. Detenzione a fini di spaccio, l’accusa. E ieri, convalidato l’arresto, il giudice ha deciso di tenerlo ai domiciliari. Come richiesto dalla procura che farà una perizia sul principio attivo della sostanza. Non deve aver convinto, per ora, la spiegazione data dal 46enne al momento dell’arresto: "Con la mia famiglia coltiviamo canapa legale per scopi terapeutici". Azienda che però non ha ancora ottenuto l’autorizzazione comunale.

Ieri, all’udienza di convalida, il 46enne ha scelto non aprire più bocca in attesa degli sviluppi delle indagini. Che potrebbero arrivare dai telefonini sequestrati insieme con la marijuana. Secondo gli inquirenti sarebbero lì le prove delle cessioni. "Il mio assistito - spiega il difensore, l’avvocato Giulia Cometti - coltiva canapa legale. La compra a Roma e ci riserviamo di dimostrare la regolarità degli acquisti e della sostanza".

e. ros.