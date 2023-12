Piante e rami pericolanti, il sindaco Ucchielli:: "Metteteli in sicurezza"

A seguito dell’emergenza metereologica che ha colpito il territorio con forti venti, il sindaco del Comune di Vallefoglia Palmiro Ucchielli raccomanda ai privati cittadini, proprietari o affittuari di terreni lungo le strade comunali, provinciali o statali, di provvedere alla potatura, capitozzatura e abbattimento di tutte le piante pericolanti e arbusti che possano essere pericolose per la pubblica incolumità. E’ stato anche disposto ai privati proprietari di fondi di provvedere ad un’efficace manutenzione idraulica dei terreni per prevenire l’esondazione dei fossi e allagamenti in caso di forti piogge.