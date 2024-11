Piante nei cortili della scuola per la giornata degli alberi

Il Comune di Tavullia rinnova il proprio impegno per l’ambiente in occasione della Giornata Mondiale degli Alberi, che si celebra ogni anno il 21 novembre. Questa importante ricorrenza, dedicata alla valorizzazione delle foreste e dei boschi italiani, rappresenta un’occasione per promuovere azioni concrete contro gli effetti nocivi delle emissioni, per la protezione del suolo e per l’incremento degli spazi verdi nelle città.

Quest’anno l’amministrazione comunale, in collaborazione con le classi della scuola dell’Infanzia di Tavullia e Padiglione, ha organizzato un’iniziativa speciale per sottolineare l’importanza del rapporto tra natura e comunità.

I bambini, accompagnati dai loro insegnanti, pianteranno piante da frutto nei cortili delle scuole (alle 10.30 alla scuola dell’infanzia di Tavullia, alle 14.30 a Padiglione), trasformando questo gesto simbolico in un momento educativo e festoso.

La giornata sarà arricchita da canti e giochi tematici, pensati per sensibilizzare i più piccoli sul valore degli alberi e della biodiversità. Un’esperienza ludica e formativa che punta a lasciare un segno concreto non solo nel territorio, ma anche nel cuore e nella consapevolezza delle nuove generazioni.