Piante nei fossi: "Abbiamo paura di un’alluvione"

"Non riesco a dormire serena ogni volta che piove per paura di un’alluvione". La signora Beatrice Vitagliano, residente di Trasanni, lancia un appello al Comune per la manutenzione dei due fossi che attraversano la frazione urbinate, preda di piante, erbe e arbusti che non lasciano libero il flusso in caso di eventi estremi. "Quando arriva l’autunno – dice Vitagliano – mi assale il timore di avere la casa inondata dall’acqua dei torrenti ingrossati, a causa della troppa vegetazione cresciuta senza controllo negli ultimi tempi".

Dopo le alluvioni delle Marche nel settembre 2022 e dell’Emilia Romagna nel 2023 alcuni cittadini residenti in via Ca’ Sante e via Colonna temono che si possa ripetere un’esondazione dei torrenti che confluiscono nell’Apsa, che attraversano Trasanni e a cui danno il nome (l’etimologia di Trasanni significa ‘attraversata da due fiumi’). Dalle colline di Colonna, con le intense piogge a cui ci siamo ormai abituati, l’acqua si riversa tutta nella conca di Trasanni, tanto che in passato i fossi sono già esondati e la cosa può aggravarsi se si ripetessero anche delle frane, come successo negli ultimi due anni proprio a via Colonna, che ha subito risistemazioni proprio a causa di alcuni smottamenti.

"Noi abitanti di via Ca’ Sante e Via Colonna in passato abbiamo provato a fare manutenzione del verde, ma siamo stati redarguiti e abbiamo rischiato di dover pagare una sanzione per aver operato senza permesso. Io mi sono trasferita qui in via Ca’ Sante subito dopo il matrimonio, 49 anni fa, ma il verde è aumentato negli ultimi anni, proprio quando sono aumentati gli episodi di piogge torrenziali. Qui, all’incrocio con via Colonna, gli argini sono stati un po’ rialzati, ma vi è un ponticello che restringe il passaggio del torrente e, se combinato con le piante cresciute, potrebbe essere cruciale nel determinare un’esondazione. Negli anni scorsi alcuni residenti hanno inviato delle PEC ai responsabili dell’Ufficio Tecnico del Comune di Urbino, sia per segnalare la situazione che per richiedere migliorie. Ma ad oggi non abbiamo notato alcun intervento ai nostri fossi, mentre le piante continuano a crescere". La signora Vitagliano si sta attrezzando in modo alternativo, anche se con dispiacere: "Ogni volta che inizia a piovere mi sale la preoccupazione – conclude – e vorrà dire che per dormire serena chiederò ospitalità a mia figlia, che abita più in alto, lontano dal torrente".

Giovanni Volponi