Piante pericolanti a Monte Giove: "Mai chiesto di abbatterle"

"Non ho mai chiesto di abbattere gli alberi secolari a Monte Giove, ma solo di vigilare anche per una questione di sicurezza pubblica". Così Franca Rossi, la cittadina che aveva espresso timori per lo stato degli alberi che bordeggiano le strade che conducono dalla Flaminia all’Eremo di Monte Giove e, a seguire, al cimitero del Ferretto e al Prelato. Timori ai quali l’associazione Lupus in Fabula aveva replicato dicendo che gli alberi "non vanno abbattuti ma piantati". "Non ho chiesto al Comune di abbattere alberi secolari – replica Franca Rossi, che è anche assessore a Mombaroccio –: nel mio terreno, coltivato da oltre 25 anni con agricoltura biologica (amo l’ambiente da sempre) ho provveduto a potare le piante e solo se completamente secche le ho fatte abbattere. Le piante che ho segnalato, pendenti da un ciglio all’altro della strada, sono completamente ricoperte di edera; non sono in salute, vanno curate".

"Ora quelle piante sembrano tutte verdeggianti, ma in realtà è solo una lussureggiante edera che le ricopre e ne succhia la vitalità; a primavera non saranno molti i rami ad essere ricoperti da fiori e foglie. Possono cadere, come già accaduto. Noi residenti abbiamo chiamato in più occasioni, dopo giornate di temporale e forte vento, i vigili per liberare le strade. Che queste piante resistano pur fuori baricentro e piegate e a volte appoggiate a piante prospicienti non dimostra che non debbano mai cadere. Le situazioni vanno affrontate, non si deve rimandare, perché nei sistemi le criticità a volte possono, anche per un nonnulla, scoppiare. Chiedo quindi all’Associazione di affiancarmi nel mio tentativo di stimolare il Comune nel provvedere alla manutenzione, alla cura, al rispetto di questo ricco patrimonio arboreo nonché alla salvaguardia di chi transita".