Piante pericolose per la circolazione. Chi non le taglia rischia la multa

Il Comune di San Costanzo ha emanato un avviso pubblico rivolto ai proprietari e ai locatari dei terreni confinanti con le strade di prendersi cura delle piante in modo da evitare rischi per la circolazione. E’ previsto, in particolare, di tagliare rami e piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, piegate sulla strada, o per qualsiasi altra causa; di potare le siepi che provocano restringimento, invasione o limitazione di visibilità o di transito sulla sede stradale; e di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento eo pericolo della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi. "L’inosservanza – si legge nel dispositivo - comporterà sanzioni pecuniarie da 50 a 300 euro e l’obbligo del taglio degli alberi e dei rami che creano problemi alla viabilità e alla sicurezza".

