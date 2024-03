Piatti rossiniani: vittoria umbra. Ecco i "Tortelli in crescendo"

È stata la sintonia di gusto dal pizzico rossiniano a conquistare il palato dei sette giudici che ieri mattina, durante la fase finale della sfida ‘Gioachino Rossini Grand Gourmet’ all’Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro, hanno incoronato il piatto ‘Tortelli in crescendo’ dell’Istituto Alberghiero ‘De Carolis’ di Spoleto. Un concorso pensato per mantenere vivo l’animo rossiniano non solo in chiave musicale ma anche culinaria in quanto, come noto, entrambe erano le due grandi passioni del maestro pesarese. Ben 14 gli istituti alberghieri coinvolti provenienti da tutta Italia ma che hanno visto combattere fino alla fine tra fornelli e impiattamenti solo i cinque finalisti di cui: il ‘Severo Savioli di Riccione’, il ‘Mursia’ di Carini, l’Istituto ‘Flora’ di Pordenone, il ‘Panzini’ di Senigallia e naturalmente il ‘De Carolis’ di Spoleto, che si è aggiudicato 1000 euro per attrezzature e stage nel ristorante ‘Portanova’ di Urbino per i ragazzi della ‘brigata’. Una mattinata piena di emozioni dove, a decretare il vincitore, dopo aver assaggiato e commentato tutte le portate, sono stati Elsa Mazzolini de La Madia, il preside Roberto Franca, lo chef Giuseppe Portanova, Eliana Mennillo, Giuseppe Giovanetti, Catia Amati e il sommelier Raffaele Papi.

Cosa rappresenta il piatto vincitore ‘Tortelli in crescendo’ e cosa ha in comune con Rossini? "Sono tre tortelli di diverse dimensioni proprio perché riprendono il crescendo rossiniano – spiega Emanuele Filloramo, studente di sala dell’Istituto vincente –. All’interno troviamo 3 sapori diversi, il primo e ripieno di filetto di manzo, il secondo aggiungiamo anche del tartufo e nel terzo troviamo pure il foie gras. Tutti e tre sono appoggiati su uno spartito di salsa di piselli con gocce di salsa di carote accompagnate con cialde a forma di note, il tutto viene completato da una demi-glace servita sopra con un cucchiaio d’argento. Secondo me è stata l’idea a far vincere il piatto proprio perché è stata pensata in tanti mesi grazie alla ricerca e approfondimento anche del brano stesso di Rossini che abbiamo ripreso con la scelta del cucchiaio d’argento".

Non solo portate, emozione e profumi squisiti a varcare la porta della cucina ma tanta passione e originalità si è percepita nell’aria. "Scegliere il vincitore è stato molto difficile" ha detto Mazzolini. "I ragazzi sono stati bravi sia nella preparazione dei piatti che nel servirli, molto ordinati e carini – afferma lo chef Giuseppe Portanova –. Le ricette hanno sicuramente dei piccoli errori ma il livello dei ragazzi è molto alto e i piatti proposti potrebbero rientrare benissimo nel menù di un ristorante. Rossini si è percepito come la creatività degli studenti".

Cristin Kooliath, 4ªA, Chiara Nicoletta, 4ªA, ed Emanuele Filloramo, 4ªB: ecco i nomi degli studenti vincitori dell’Istituto ‘De Carolis’ di Spoleto. Per tutti gli altri concorrenti in regalo l’Epistolario Rossiniano, presente alla cerimonia anche l’Alberghiero di Sarajevo.

