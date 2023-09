Piazza Amiani, la violenza in mezzo alla gente

Due liti ieri, nella stessa piazza – piazza Amiani, già teatro di altre violenze e degrado – a Fano, prima tra ubriachi e poi tra due donne. In ambedue i casi sono volate bottiglie e sono intervenuti i carabinieri di Fano. Primo caso, ore 14, un romeno del ’90 si azzuffa con un altro extracomunitario. A un certo punto tra i due vola una bottigliata. La mamma del 33enne entra nella lite in difesa del figlio, contro l’altro. La gente vede tutto e chiama i carabinieri. Ambedue, madre e figlio, vengono multati per ubriachezza molesta e i carabinieri proporranno un Daspo urbano a loro carico.

Seconda lite, un’ora dopo, sempre in piazza Amiani, tra due donne, che risultano conviventi: una di 43 anni e l’altra, una 37enne, già nota. Sarebbe lei che colpisce con una bottigliata in testa la convivente. E i carabinieri proporranno Daspo anche per lei.

Sui fatti, dopo che la piazza è già stata al centro di proteste per la violenza e il degrado, interviene Stefano Mirisola, vice presidente e responsabile sindacale Confesercenti Fano, che ha visto uno dei due episodi: "La scena in cui mi sono imbattuto questo pomeriggio attorno alle ore 15.15 in piazza Amiani a Fano è davvero imbarazzante. È un brutto biglietto da visita per la nostra città, sia un deterrente per i turisti di bassa stagione. Ma non è tollerabile neppure per i cittadini fanesi che vogliono passeggiare in centro e fare acquisti nelle attività che sempre di più faticano ad andare avanti. Cosa di cui i commercianti della zona si lamentano con noi come loro rappresentanti. Come cittadino e padre, ritengo che un esempio di inciviltà e di violenza del genere sia davvero deplorevole. Ho visto volare calci e pugni, lanciare biciclette contro persone, che a loro volta sono state spinte contro delle transenne cadendo a terra. Il tutto sotto gli occhi attoniti dei passanti ed ancor peggio dei bambini e ragazzi che dalle finestre della Me.Mo (Mediateca Montanari) assistevano alla scena non possono e non devono ripetersi. Sono certo che le forze dell’ordine, abbiano svolto il loro lavoro nel miglior modo possibile. Ma è urgente trovare delle soluzioni per fare fronte a questo fenomeno sociale che si sta sviluppando ultimamente nella zona, non essendo questa la prima volta credo che il dispiegamento di forze impiegato fino ad ora non sia più sufficiente".

Alessandro Mazzanti