Piazza Andrea Costa, da gennaio si cambia. E la riqualificazione risparmia i parcheggi

di Anna Marchetti

Partirà a gennaio il cantiere di piazza Andrea Costa. I lavori sono già stati affidati (la gara è stata vinta da una ditta del territorio) e dureranno 5-6 mesi: non si perderà neppure un parcheggio. La pavimentazione sarà completamente rifatta con lastre in arenaria e marmo di apricena, il mercato del pesce sarà ristrutturato, spariranno le barriere architettoniche (scalini e dislivelli) e non saranno sacrificati alberi.

Il progetto, per un importo di 1 milione 400mila euro, è stato presentato dall’Amministrazione comunale (erano presenti l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori, il collega Etienn Lucarelli, il sindaco Massimo Seri e i tecnici) alle associazioni economiche e a quelle della disabilità. Seguiranno ulteriori incontri con altri operatori e interlocutori cittadini. All’assessore Brunori il compito di illustrare il progetto: "La nuova pavimentazione è stata pensata in continuità con via Arco d’Augusto e via Montevecchio, mentre la fontana, inizialmente prevista, è stata accantonata per problemi di spazio e manutenzione. La pescheria sarà totalmente riqualificata per garantire decoro, igiene e sicurezza e saranno installati cancelli per evitare che, nelle ore serali, si trasformi in dormitorio. Prevista una illuminazione scenografica, che interesserà anche San Domenico, affidata allo stesso tecnico che ha curato quella del Pincio".

La piazza, al termine del restyling, sarà su un unico livello con l’eliminazione di cordoli, marciapiedi e avvallamenti pericolosi per chi ha problemi di deambulazione. A differenza del progetto iniziale, non è prevista la riduzione del numero delle piante: l’assessore Brunori ha precisato che nella nuova progettazione si è partiti dalla conservazione degli alberi. Ne saranno abbattuti solo 6, perché a fine vita, ma saranno tutti sostituiti e anzi ne saranno aggiunti altri 2. Ovviamente l’intervento destinato a durare alcuni mesi comporterà dei disagi per gli esercenti e gli ambulanti che lavorano in piazza Costa, ma l’area non verrà mai chiusa e il cantiere sarà modulare in modo tale che ambulanti e esercenti potranno continuare a lavorare".

"Nei prossimi giorni – ha assicurato l’assessore Etienn Lucarelli –organizzeremo un incontro con tutti loro". "Nonostante la riqualificazione – ha concluso il sindaco Seri – nella piazza rimarrà il parcheggio perché abbiamo voluto andare incontro alle esigenze degli operatori economici almeno fino a quando non ci sarà una alternativa: stiamo lavorando ad un piano dei parcheggi per il centro storico e la zona mare. Sarà inevitabile qualche disagio, ma al termine dell’intervento gli esercenti vedranno triplicare il loro fatturato come è già avvenuto al Pincio. In questi anni abbiamo trasformato il volto di Fano certi che in una città più bella arriva più gente. E non finisce qui: il finale di legislatura sarà con il botto".