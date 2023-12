Piazza Costa, lavori da gennaio a giugno

"Sarà bella, illuminata e accessibile". Nuovo look per piazza Andrea Costa che manterrà, almeno inizialmente, la sua destinazione a parcheggio (con 80 posti auto a pagamento), ma avrà una nuova pavimentazione con lastre in arenaria e marmo di apricena. Inoltre sarà dotata di un’illuminazione scenografica sia sulla pavimentazione che sulle pareti degli edifici circostanti, compresa la pinacoteca San Domenico, manterrà tutte le alberature mentre spariranno le barriere architettoniche (scalini e dislivelli).

"Il cantiere aprirà l’8 gennaio – ha ricordato l’assessore ai Lavori pubblici, Barbara Brunori – proprio quando terminerà quello di piazza Marcolini" in un simbolico passaggio di testimone. I lavori di piazza Costa si dovrebbero concludere a giugno, sempre che non emergano resti archeologici: la piazza del mercato è infatti la conseguenza della demolizione, nel 1910, del convento di San Daniele, sede della suore Agostiniane. Nel progetto di riqualificazione, per un importo di 1milione 400mila euro, rientra anche la sistemazione del mercato del pesce. "Sono previsti interventi di consolidamento – chiarisce l’assessore Brunori – la tinteggiatura dell’edificio, il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione delle due fontane interne e un meccanismo elettrico per tenere lontani i piccioni. Inoltre l’accesso al mercato sarà chiuso con delle cancellate per impedire che il loggiato sia utilizzato la notte come dormitorio". Sarà riqualificato anche il bagno pubblico, attualmente a servizio degli esercenti: si entrerà a pagamento o con la carta elettronica.

"A quel signore di 68 anni (il riferimento è al candidato sindaco dell’area civica di centrodestra Giuseppe De Leo, ndr) che racconta Fano come una città spenta e che dorme, rispondo – commenta ironico il sindaco Massimo Seri – che, dopo 9 anni, siamo diventati una città bella e attraente. Un percorso che abbiamo avviato da tempo e che sta dando i suoi frutti". E ancora Seri: "I parcheggi a pagamento rimarranno, poi vedremo cosa accadrà durante i lavori". Inevitabili i disagi durante i lavori che, però, "sono stati organizzati – assicura Brunori – a blocchi" in modo da ridurre l’impatto su ambulanti ed esercenti e consentire comunque l’accesso in piazza alle auto. "Si inizierà – fa presente Brunori – dal lato della pinacoteca San Domenico, si proseguirà sul lato del bar Darderi e successivamente nello spazio davanti alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, per concludere sul lato della pizzeria Mc Kenzie".

Anna Marchetti