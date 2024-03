Piazza Costa, le sorprese non finiscono mai. Dopo gli scheletri, ecco i pavimenti romani

Una domus romana con impianto termale. L’ipotesi già avanzata a febbraio, dopo i primi scavi in piazza Andrea Costa, sembra trovare ulteriore conferma grazie al rinvenimento di nuove pavimentazioni. Questa volta non solo in opus spicatum (a spina di pesce), proprie di ambienti modesti, ma anche a mosaico. Più si va avanti con gli scavi, più l’area riserva delle sorprese. "Fano è così ricca di storia – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – da regalare ritrovamenti ad ogni scavo".

La Soprintendenza, attraverso la funzionaria-archeologa Ilaria Venanzoni, parla del rinvenimento "di alcuni ambienti appartenenti a un edificio di età romana. In particolare, uno dei vani individuati ha una pavimentazione in opus spicatum (cioè realizzata con mattoncini in cotto disposti a spina di pesce), mentre un altro vano (ancora in corso di ripulitura) presenta un pavimento a mosaico con tessere in pietra nera e una cornice esterna bianca". Quest’ultimo rivestimento, ovviamente di maggiore valore, "si estende – spiega Venanzoni – per tutto il vano, per una lunghezza di almeno 8 metri". Venanzoni fa anche notare che "le strutture descritte, come già visto nel resto degli scavi già aperti, sono state intaccate nella tarda antichità e poi in età medievale. In particolare è stato individuato, in prossimità dei muri dell’edificio romano, una sepoltura ad inumazione, riferibile probabilmente ai secoli iniziali del medioevo, sulla base di due monete rinvenute all’interno della fossa".

Si tratta dello scheletro di un adulto, presumibilmente un uomo, ritrovato non poco lontano da dove a fine febbraio era stata portata alla luce una mamma con il bambino appoggiato sul petto. "Ancora una volta – ribadisce l’assessore alla Cultura Cora Fattori – da piazza Costa arriva una gran bella notizia". Mentre si va avanti con gli scavi, ci si interroga sul loro destino visto che l’area ospita il mercato degli ambulanti. Quelle di piazza Costa sono catalogate dagli archeologi come scoperte importanti che, però, non hanno l’eccezionalità di via Vitruvio, dove sono emersi i resti di quella che potrebbe essere la famosa Basilica, con vani che hanno pavimenti e pareti coperti di marmi. Altra considerazione che depone per proseguire con la riqualificazione della piazza è che la realizzazione della condotta idrica non va ad interferire con i ritrovamenti archeologici.

L’alternativa alla copertura come previsto dal progetto, sarebbe il pavimento a vetro che, però, secondo gli esperti, a lungo termine dà problemi di manutenzione a causa dell’umidità. Inoltre, essendo l’area di scavo un metro e mezzo sotto il piano di calpestio, per essere visibile avrebbe bisogno di un’ottima illuminazione. Diversa la situazione del sito archeologico di via Vitruvio di cui lo Stato sta cercando di entrare in possesso. Sono in corso le trattative con il privato, proprietario dell’area, per trovare l’accordo economico.