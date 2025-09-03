Piazza Costa, scavi bis: nuovo brivido per i negozi

Iniziato il nuovo scavo archeologico in piazza Costa, tra la pescheria e via Montevecchio, sul lato dei negozi: al momento sembra siano emersi i resti di un muro che, però, non sarebbe di origine romana. Non si esclude un collegamento tra tale muratura e il convento di San Daniele le cui colonne, rinvenute nell’altro lato della piazza, sono ormai "sepolte" sotto la nuova pavimentazione.

L’ulteriore indagine, che si svolge sotto il controllo di due archeologhe incaricate di seguire il cantiere dalla Soprintendenza delle Marche, è partita dal lato della pescheria ad una quota di 60-70 cm e sta procedendo verso via Montevecchio dove si raggiungerà la profondità di 1,80-2 metri. "Si è deciso di verificare subito la presenza di eventuali reperti archeologici – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – nella parte di piazza Costa dove lo scavo è più profondo".

In sostanza la verifica iniziale interesserà l’area dove saranno realizzate, come previsto dal progetto di riqualificazione di piazza Costa, le 4 linee di raccolta delle acque. Se non ci saranno rinvenimenti rilevanti, "il resto degli scavi – conferma l’assessore Ilari – non supererà i 30-40 cm. Dal punto di vista ingegneristico il lavoro è semplice, l’incognita sono i ritrovamenti archeologici, che potrebbero complicare la situazione dal punto di vista economico e della tempistica. Al momento non c’è alcun slittamento dei tempi di chiusura del cantiere".

Insomma per l’amministrazione non hanno alcuna ragion d’essere le preoccupazioni dei commercianti. Dall’opposizione, però, si critica l’eccessiva riservatezza dell’amministrazione comunale sul cantiere di piazza Costa. "L’unica motivazione è la paura – commenta l’ex assessore alla Cultura, oggi consigliere comunale d’opposizione, Stefano Marchegiani – che i commercianti possano contestare un mese di lavoro in più. Pur avendo a cuore gli interessi degli operatori commerciali, Fano non può nascondere la polvere sotto il tappeto, quella di piazza Costa è un’occasione storica, che non tornerà più da qui al prossimo secolo".

Uno scavo che crea disagio ai commercianti che, dopo aver rifiutato il trasferimento al Pincio, da gennaio 2024 convivono con polvere e chiasso, ma che suscita interesse tra i cittadini: basta ricordare le partecipate visite agli scavi organizzate dalla Soprintendenza la scorsa estate. Se il sottosuolo dovesse restituire "rilevanti reperti archeologici c’è sempre la possibilità – fa notare Marchegiani – di ragionare con lo Stato anche per i termini del Pnrr". L’augurio della presidente di Confcommercio Barbara Marcolini è che "il cantiere prosegua spedito e che dalla prossima settimana partano anche i lavori della pescheria" che si realizzeranno senza la chiusura dei negozi, come ipotizzato inizialmente.

Anna Marchetti