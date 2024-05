Piazza del Popolo in meditazione yoga

Flash mob di yoga, ieri mattina all’alba, in Piazza del Popolo. Erano 130 i praticanti che, intorno alle 6 di ieri mattina, si sono dati appuntamento per salutare il sole nell’ambito dell’evento Silent Yoga, nato dalla collaborazione tra Daniela Cecconi, insegnante di yoga pesarese e Percorso Donna. Questa è un’associazione presente su tutta la provincia fatta di volontarie e volontari che lavorano per contrastare la violenza di genere attraverso la formazione e la sensibilizzazione. Armati di tappetino e un flaconcino di olio essenziale per la meditazione, i praticanti sono stati guidati nella pratica dall’insegnante Daniela Cecconi che, attraverso le cuffie senza fili forniti prima dell’inizio del percorso, ha guidato con le proprie parole tutti i partecipanti. L’evento ha destato grande curiosità tra i passanti. Tante le donne che hanno partecipato all’incontro ma anche moltissimi uomini, a riprova del fatto che la disciplina dello yoga attraversa, trasversalmente, le differenze di genere. "Yoga significa Unione – ha sottolineato Daniela Cecconi -. Quale migliore occasione per essere uniti e far sentire la presenza di tutti i cittadini contro la violenza, gli stereotipi e le disuguaglianze?".

a.ma.