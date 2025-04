Piazza del Popolo intitolata a Berlusconi, ma è un pesce d’aprile

Pesaro, 1 aprile 2025 – "Oh madonna, hanno intitolato piazza del Popolo a Silvio Berlusconi? Non lo sapevo. Adesso devo andare subito all'anagrafe a cambiare tutti i documenti”. Così questa mattina intorno alle 10,30, sotto i portici del palazzo comunale di Pesaro, una signora che stava uscendo di casa.

Lo scherzo del primo aprile

Perché lo scherzo del primo aprile, organizzato da Eligio Giuliani, un maestro in questo campo, è perfettamente riuscito. Tutto in regola, anche se c'era qualche particolare che poteva destare qualche sospetto: a guidare la cerimonia di intitolazione, con tanto di fascia tricolore, Giuliani ha chiamato Richard Olivi, per tutti Richard personaggio molto conosciuto in città.

L'organizzazione perfetta

Comunque una organizzazione perfetta perché un ex dipendente comunale, Mauro Maggiotti, ha provveduto a recuperare un palo con tanto di targa dove sopra è stato apposto il cartello del cambio di casacca della piazza: "Piazza Silvio Berlusconi”. Sotto la dicitura “ex piazza del Popolo”.

Non solo, perché per richiamare l'attenzione, Giorgio Andreani, ex imprenditore nell'ambito dell'informatica ed oggi componente del gruppo bandistico Gioachino Rossini di Montelabbate, s'è presentato in piazza con tanto di valigetta, ha tirato fuori la tromba ed ha iniziato a suonare alcuni pezzi richiamando l'attenzione delle persone che passavano in piazza.

La reazione dei cittadini

Gente fuori dalla finestre, compresi alcuni impiegati dell'amministrazione comunale che hanno seguito un po' tutta la cerimonia. Chi ha capito rideva, altri guardavano con occhi sbalorditi "perché come si fa a intitolare la piazza a Silvio Berlusconi, e poi soprattutto a Pesaro?”.

I precedenti

Elio Giuliani che ha organizzato tutta la parata di questo pesce d'aprile, non è nuovo... lo scorso anno aveva messo in vendita... il villino Ruggeri al fine di reperire soldi per Pesaro Capitale della Cultura. L'anno prima ancora s'era inventato il rimedio contro la zanzara tigre per cui si poteva ritirare, sempre in Comune, una gabbia con tanto di frusta per la cattura. Come dimenticare poi le targhe alterne: chi aveva due auto con targhe pari o dispari poteva recarsi in Pescheria cambiandone una, avendo così la possibilità di circolare sempre. Da ricordare anche il torneo di basket voluto da Bettino Craxi a Rimini nell’ambito della festa del partito socialista, con la partenza di alcuni pullman da piazzale della Libertà.