Piazza del Popolo, negozi riaperti "I clienti sono tornati tutti di corsa"

Dopo cinque giorni di saracinesche abbassate, ieri sono stati riaperti i sette esercizi commerciali posizionati al piano terra dell’ex Intendenza di Finanza in piazza del Popolo. Lunedì scorso sono partiti i lavori di ristrutturazione dell’imponente edificio di proprietà del Demanio che dureranno circa 10 mesi per un intervento dal costo di oltre 7milioni di euro.

In quel contenitore, nel cuore della città, prenderanno posto una serie di uffici statali ora sparsi per tutta Pesaro. Ma a piano terra, i negozi come Ricci calzature, l’edicola Fabbri, il bar Centralino, Brandina e altri sanno che dovranno convivere per un quasi due anni con le impalcature. Tra loro, c’è anche chi ha puntato il dito sulle tempistiche che hanno portato all’inizio dei lavori: "Ci hanno avvisato con soli 10 giorni di preavviso per la chiusura forzosa delle attività – racconta Donatella Ferri, contitolare dell’edicola in piazza del Popolo -. La cosa che più ci ha infastidito è stata la volontà di imporci questa scelta, noi non potevamo tirarci indietro e, praticamente, abbiamo solo subìto. Ora saremo costretti a lavorare anche in giornate che normalmente sono di chiusura per recuperare quasi una settimana di inattività. Alcuni miei vicini – continua Ferri -, che hanno negozi di abbigliamento piuttosto che di calzature, se avessero saputo prima della chiusura avrebbero acquistato meno prodotti per questa stagione primaverile, ora invece rischiano di doverseli tenere in magazzino invenduti. Sarebbe il minimo proporci delle agevolazioni sugli affitti, per via di questo disagio".

Durante i lavori il cantiere verrà coperto da un telo griffato dai loghi di Pesaro2024, e potenziato da uno schermo in cui si alterneranno le informazioni e gli appuntamenti del territorio.

Il movimento di clientela ieri pomeriggio comunque non è mancato. "I clienti avevano paura che avessi chiuso per sempre – dice Ferri -. Quando sono venuti a salutarmi questa mattina (ieri ndr) mi hanno detto, in modo scherzoso, di non fare più questi scherzi. Da loro abbiamo avuto tanto sostegno".

È ripartito alla grande anche il bar "il Centralino", ritrovatosi tra le attività costrette a chiudere per cinque giorni. Il titolare Alberto Morrichini ha poi concluso: "Il clima ora sembra essere dalla nostra parte e finché le giornate sono belle la clientela non ci mancherà. I lavori dell’ex Intendenza? Andavano fatti – risponde Morrichini -, ora ci aspettiamo una bella riqualificazione".

g.m