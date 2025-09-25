Piazza della Repubblica tutta nuova

Un investimento di 595mila euro, dei quali oltre 295mila finanziata dalla Regione, grazie a uno specifico bando. Ieri mattina il sindaco di Pergola Diego Sabatucci, insieme all’assessore ai lavori pubblici Luca Castratori e all’ingegner Federica Rotatori, responsabile dell’ufficio tecnico e redattrice del progetto esecutivo, ha presentato la nuova opera per la riqualificazione di piazza della Repubblica e di viale Martiri della Libertà.

"Un’area nevralgica di Pergola, per 5 anni completamente dimenticata dalla precedente amministrazione. Dove ci sono il Museo dei Bronzi Dorati, il liceo scientifico e lo stadio: luoghi centrali per turismo, scuola e sport, che meritano attenzione e interventi – ha detto il primo cittadino -. Come amministrazione comunale abbiamo partecipato al bando regionale ‘Progettazione e realizzazione insieme finalizzate al miglioramento della rete stradale’, ottenendo un finanziamento di 295mila euro a fronte di un investimento complessivo di 595mila. Quasi metà del progetto coperta dunque da fondi regionali, il resto con risorse comunali: un risultato che dimostra visione, capacità di progettare e cogliere opportunità concrete per la città".

L’assessore Castratori è entrato nel dettaglio dei lavori: "In piazza della Repubblica il progetto prevede nuovi marciapiedi, larghi 3 metri anziché 2,4, interventi sul piano viario, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sostituzione delle alberature (16 piante nuove, con apparato radicale verticale, al posto degli attuali 8 pini marini), e un nuovo arredo urbano. Lungo viale Martiri della Libertà, invece, verranno riqualificati i marciapiedi a ridosso dello stadio e sistemate le criticità stradali su tutti gli 800 metri del percorso". Lo stesso Castratori ha aggiunto: "Insomma, metteremo a dimora il doppio degli alberi esistenti, creeremo aiuole, allargheremo i marciapiedi e procederemo all’asfaltatura della piazza. Nel viale, oltre alle prove di stabilità delle alberature, interverremo sui tratti più critici di strada e marciapiedi per ripristinare il manto".

"Riqualificare questa zona era una delle nostre priorità di programma – ha aggiunto il sindaco Sabatucci – e appena uscito il bando regionale ci siamo messi al lavoro. È un investimento importante per il Comune, anche perché gli ultimi interventi risalivano al 2019. Oggi riportiamo risorse e progettualità dove altri non hanno mosso un dito".

Sandro Franceschetti