"Piazza Garibaldi terra di bivacco"

Una signora pesarese che abita nelle vicinanze dell’ospedale, ci ha inviato questa lettera che è firmata. Ma chiede di omettere il nome perché teme qualche forma di ritorsione. "Desideravo porre all’attenzione – ci scrive –, la situazione di abbandono in cui si trova piazza Garibaldi (foto) a cui è stata dedicata e il giardino in cui è stata collocata la statua. Mi sorge spontaneo fare un parallelismo mettendo in evidenza come l’amministrazione si sia prodigata a riprogettare la piazza in cui è collocato il casco di notevoli dimensioni di Valentino Rossi (non discuto il talento sportivo) e abbia dimenticato di valorizzare e riqualificare una piazza con annesso un monumento “memento” della nostra memoria storica".

"Purtroppo la statua è oggetto di bivacco giornaliero di senza tetto o fissa dimora ed è stata deturpata in svariate parti. Sui suoi gradini mangia, si ubriaca e brulica un mondo variegato, costellato di persone che vivono ai margini della società, che le autorità hanno identificato ma per i quali non si progetta un programma di inserimento o di recupero sociale. Sono un fenomeno da osservare, da compatire, da temere o da schivare. Tutto questo si ripete fedelmente anche nel giardino dove si fermano per espletare i bisogni o dove abbandonano carte, cartoni, bottiglie e resti di alimenti. La piazza, con annesso giardino, è davanti al teatro Rossini e dovrebbe essere il miglior biglietto d’ingresso per questa città che credo, come tutti i pesaresi, amo e desidererei fosse gestita con maggiore cura".