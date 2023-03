Piazza-giardino all’ex Agip, tanti mugugni "Non si crea socialità in mezzo allo smog"

di Anna Marchetti

"L’ex Agip, uno dei punti più trafficati e inquinati della città, non è il posto giusto per creare un giardino". Questo pensa la presidente di Confcommercio Fano, Barbara Marcolini, alla presentazione, da parte della giunta, della nuova piazza-giardino "ispirata – secondo il sindaco Massimo Seri – al progetto razionalista di De Renzi". "Di posti auto a servizio del centro storico – insiste Marcolini – gli esercizi commerciali hanno molto bisogno. Si poteva pensare a un’area sosta per le auto circondata dal verde, visto che in viale Gramsci i parcheggi sono tutti a pagamento". Sul fronte opposto Confesercenti Fano che, attraverso il presidente Adolfo Ciuccoli, promuove la riqualificazione di quell’area così come pensata dalla giunta Seri: "Anche se l’angolo tra via Gramsci e via Monte Grappa è un punto molto trafficato non mi dispiace l’idea che si realizzi un giardino. Con la sistemazione del Foro Boario non credo sia necessario un altro parcheggio a ridosso della scuola Corridoni".

"Il giardino potrà abbellire l’area – incalza il segretario della Lega Alessandro Brandoni – farà da cuscinetto tra l’incrocio e la scuola elementare Corridoni, mitigando lo smog, ma non sarà mai ‘un’area vivibile per la socialità’. Inoltre fa parte di un intervento costosissimo (2,2 milioni) dell’intero isolato, che prevede anche un zona giochi, che sicuramente – commenta ironico – richiamerà bambine e bambini di tutta la città...". "Smettiamo di chiamarlo ’ex Agip’ – è l’invito che rivolge l’ex direttore didattico Fausto Antonioni –: il suo vero nome è ‘giardino Mario De Renzi’". Antonioni se la prende con "chi ci vuole convincere che un giardino alla ’maniera razionalista’, ’a imitazione del De Renzi’ sia la stessa cosa di rimettere il ‘vero e autentico’ giardino razionalista di De Renzi che con la scuola Corridoni è tutt’uno, essendo parte di un progetto unitario". E ancora Antonioni: "Che dire poi della decisione di circondare l’edificio con stalli per auto che sostano col muso attaccato ai muri della scuola. O dei giardini dell’area opposta che non c’entrano nulla con il Corridoni e con il suo valore architettonico. E che dire della fontana progettata per quello spazio, portata in un luogo non suo, in dispregio totale della raffinata fattura realizzata da un valente artigiano fanese. Una fontana che non tornerà dove dovrebbe stare, divenuta ormai una vasca per pesci rossi".

Parla di "pasticcio Corridoni" l’ex insegnante Paolo Venturelli che definisce il progetto del Comune "falsificante, che cancella quello originario e autentico di Mario De Renzi, presente nei suoi disegni originali e quindi ricostruibile facilmente. Una grande figura come De Renzi non deve e non può avere un sostituto migliore di Mario De Renzi entro lo spazio ideato e costruito dallo stesso". Per Venturelli quel che propone Seri "è inaccettabile e va segnalato al Ministro della Cultura". Infine i consiglieri di Fratelli d’Italia, Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli parlano di "un’operazione che oscilla tra il patetico e il surreale, scorretta nella sostanza e inadeguata nel metodo. La giunta Seri, sorda ad ogni appello per una maggior sensibilità culturale, prosegue nella sua corsa di treno senza guida, sempre più attenta a produrre proclami di facciata piuttosto che a impegnarsi nel lasciare una vera ricchezza culturale alla città".