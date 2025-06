Piazza Ginevri diventa un’agorà per l’estate

Nuovo look per piazza Ginevri a Pergola, quella in pieno centro, che durante la Fiera del tartufo, tutti gli anni ad ottobre, ospita la ‘Casa’ con all’interno i commercianti del prezioso fungo ipogeo e che nelle ultime festività natalizie ha racchiuso nei suoi spazi interni anche la pista di ghiaccio. Oggi alle 19 si terrà l’inaugurazione del nuovo allestimento di questo spazio pubblico voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Diego Sabatucci.

Un innovativo ‘arredamento’ che è stato svelato in anteprima ieri in Confcommercio (il grosso dei componenti sarà posizionato stamattina e ancora nessuno li ha potuti osservare). L’arredo in questione prevede un palco in metallo ‘simil corten’ con alle spalle un maxischermo con impianto multimediale e retro proiettore; delle panche monoblocco coperte con delle tende anti sole, e tavoli rotondi con sedute ancorate agli stessi per 4 o 8 persone.

"Il palco – ha evidenziato l’architetto progettista, Bruno Mariotti -, facilmente removibile e rimontabile, resterà in piazza per tutto il periodo estivo e poi potrà essere tolto per far spazio ad altre panche o tavoli monoblocco".

Molto soddisfatto il sindaco Diego Sabatucci, che ha detto: "Avevamo una moderna visione per piazza Ginevri, che ora prende forma con arredi che la renderanno più accogliente, bella e funzionale". E anche tecnologica, perché l’impianto multimediale con maxischermo la trasformerà in una agorà 4.0 capace di accogliere eventi culturali e di intrattenimento.

"Abbiamo scelto di restituire a piazza Ginevri il ruolo di cuore pulsante della città, soprattutto durante il periodo estivo – ha sottolineato l’onorevole e vicesindaco, Antonio Baldelli - grazie a un intervento elegante e funzionale che ne esalta la bellezza e la vivibilità. Si tratta di un lavoro che arricchisce Pergola, restituendo alla sua gente uno spazio rinnovato e accogliente, capace di coniugare tradizione e innovazione e di rispondere alla missione che ha guidato ogni nostra scelta: rafforzare il senso di comunità".

Al taglio del nastro odierno interverrà, insieme ad altre autorità, anche il direttore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli, che ieri era presente durante la conferenza stampa ed ha evidenziato: "La riqualificazione di una piazza per valorizzare ed esaltare la sua bellezza e al contempo favorire l’aggregazione, la socializzazione e gli eventi è sempre un segnale di grande vitalità". "Confcommercio – ha concluso Trufelli – è al fianco di chi sviluppa progetti per far crescere la comunità sia a livello sociale che culturale ed economico".

