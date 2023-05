Piazza Marcolini, faccia a faccia con i residenti

di Anna Marchetti

Nuovo incontro, questa questa mattina dei residenti di piazzale Marcolini con l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori per risolvere il problema dei parcheggi. Con l’avvio della riqualificazione della piazza (i lavori che avrebbero dovuto partire questa mattina slitteranno di qualche giorno) si perderanno una cinquantina di posti auto. "Per quanto riguarda i parcheggi per i disabili – fa presente l’assessore Brunori – li abbiamo portati da 2 a 4 così dislocati: 2 su via Malvezzi, uno in via San Paterniano e uno in via Mura Sangallo".

Per quanto riguarda i residenti era stato assicurata loro la possibilità di parcheggiare, in deroga al disco orario, in via Nini e in via Mariotti. Ma proprio via Mariotti nei prossimi mesi sarà interessata da alcuni interventi, che partiti da piazzale Bonci, si estenderanno anche in quella strada. Dopo l’incontro della scorsa settimana, la nuova riunione di questa mattina tra residenti e amministrazione comunale servirà a mettere a punto le possibili alternative ai posti auto che si perderanno in piazzale Marcolini.

Mentre si cerca una soluzione per i parcheggi dei residenti, la prima operazione che verrà effettuata nella piazza sarà quella dell’espianto di 3 degli 8 lecci rimasti. Il nono, un leccio considerato secolare, che il Comune aveva deciso di abbattere perché valutato pericoloso, grazie all’operazione Exodus è stato salvato e trasferito in un’area privata dove è tranquillamente sopravvissuto. Per quanto riguarda gli altri 5 esemplari rimarranno al loro posto. E’ bene ricordare che la salvezza dei 5 lecci secolari di piazza Marcolini si deve alla determinazione delle associazioni ambientaliste, che hanno respinto l’idea del loro abbattimento, e alla battaglia dei residenti che per la tutela dei lecci hanno perfino promosso una raccolta firme, consegnata al primo cittadino.

Con la nuova riqualificazione piazza Marcolini dovrebbe diventare la "Montmatre fanese" – così l’ha definita il sindaco Massimo Seri – uno spazio verde destinato ad ospitare incontri ed eventi in vista anche della possibile trasformazione di Palazzo Marcolini in Palazzo delle esposizioni. Il progetto di Palazzo Marcolini prevede la riqualificazione del manto stradale, una nuova illuminazione, panchine e fioriere per un importo complessivo di circa 500mila euro. Un progetto inizialmente controverso, anche se la piazza aveva urgente bisogno di un nuovo manto stradale, su cui sarà puntata l’attenzione della città. Dopo il Pincio, questa è la seconda area del centro storico riqualificata dalla giunta Seri.