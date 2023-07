Piazza Marcolini, fermi tutti Affiora strada medievale

FANO

di Anna Marchetti

I lavori di piazza Marcolini stanno portando alla luce i resti di una strada tardo medievale molto ben definita e conservata. "Potrebbe trattarsi – fa presenta l’archeologa della Soprintendenza Ilaria Venanzoni – di un vicolo o un viottolo tardo medievale (1400-1500), pavimentato con mattoni e basoli romani. Ai lati abbiamo anche rinvenuto i resti di alcuni edifici". "In ogni caso – fa notare l’assessore alla Cultura, Cora Fattori – si tratta di un ottimo ritrovamento vista la buona conservazione della strada. Su come procedere aspettiamo le indicazioni della Soprintendenza".

L’indagine non è ancora terminata, ma allo stato attuale non sono previsti ulteriori approfondimenti e lo scavo, una volta catalogato, potrebbe essere velocemente chiuso per consentire la prosecuzione dei lavori. Al di là dei ritrovamenti, il cantiere avrebbe comunque subito un rallentamento "per l’analisi, da parte di Arpam – fa presente l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – della tipologia dei rifiuti prodotti dalla rimozione dell’asfalto. Ora che abbiamo i risultati di Arpam stiamo aspettando che ci sia dato l’ok per il loro conferimento in discarica".

La riqualificazione di piazza Marcolini, partita all’inizio di giugno, dovrebbe durare sei mesi, al termine dei quali sarà riconsegnato alla città uno spazio con pavimentazione in arenaria, illuminazione radente con effetto scenografico e tre ampie aree verdi per accogliere i 5 lecci che rimarranno dei 9 preesistenti. Costo dell’opera 600mila euro (500mila fondi Pnrr, 100mila del Comune). In piazza Marcolini sarà inoltre posizionata la fontana che si trovava in piazza Amiani (dove ora c’è l’opera di Vangi) con al centro la stele realizzata negli ‘50 da Tullio Zicari, Giuseppe Monaldi e Arturo Bacchiocchi dell’istituto d’arte Apolloni. Il restauro della fontana è stato curato dagli studenti del liceo artistico.