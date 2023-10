Piazza Marcolini pronta a gennaio: "Il tratto distintivo: la fontana"

"Prosegue la riqualificazione di piazza Marcolini che sarà terminata per fine gennaio 2024" annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori, ma i residenti continuano a lamentare la mancanza dei parcheggi visto che con i lavori sono svaniti 50 posti auto. "Il Comune avrebbe dovuto riservare a noi residenti – ricorda Omar Toni, il presidente del Comitato residenti del centro storico che si è formalmente costituito qualche giorno fa – i posti auto di via Mura Sangallo ma non se n’è saputo più niente. In piazza Marcolini non è stato prevista neppure un’area per il carico e lo scarico". Brunori glissa, e fa invece sapere che in questo momento è in corso "la potatura degli alberi e lo sfalcio del verde". Iniziati anche gli interventi per "la predisposizione della vasca della fontana, dove oggi sono stati fatti gli allacci per la parte illuminotecnica, poi ci si concentrerà sulla parte idraulica e, infine, sul getto".

La fontana con la stele (realizzata negli anni ‘50 da alcuni docenti dell’istituto d’arte Apolloni) che si trovava ai giardini Amiani (dove è ora l’opera dello scultore Giuliano Vangi) è un elemento distintivo di questo progetto. "E’ stata restaurata dagli studenti e dai docenti del liceo Apolloni. In contemporanea stiamo operando su via Apolloni, sui sottoservizi e sull’impianto delle fognature. E’ già stato fatto il sottofondo in calcestruzzo propedeutico alla posa dei selcini. Successivamente al completamento di questa via, ci sposteremo sull’altro lato della piazza, in via de Borgogelli, dove applicheremo lo stesso schema di lavoro".

La terza fase riguarderà il cuore di piazza Mrcolini: "Quando completeremo le due vie laterali, ci concentreremo sulla piazza con la posa dei selcini, dei cordoli e degli arredi che arriveranno per fine dicembre". Poi la piazza sarà pronta per il nuovo utilizzo: non più parcheggio, ma luogo di incontro e socialità. "Piazza Marcolini diventerà uno spazio condiviso, aperto, democratico e accessibile a tutti – assicura l’assessore Brunori – vissuto da cittadini e turisti".

an. mar.