Piazza Redi, adesso o mai più. Il Comune paga tutto il restyling: "Ma i residenti devono dire sì"

Poco più di un centinaio di persone – tra singoli privati, rappresentanti di attività economiche e amministratori di condominio – ha partecipato ieri sera all’incontro con il sindaco Andrea Biancani riguardo alla prospettiva di rifare la pavimentazione sotto i loggiati di piazza Redi. L’incontro è avvenuto nella sala del Cinema Loreto alla presenza dell’assessore alle manutenzioni Mila Della Dora e con il supporto tecnico dei dirigenti comunali Eros Giraldi e Maurizio Severini. La proposta del sindaco Biancani è, come minimo, allettante: pur di risistemare un’area privata ad uso pubblico in evidente degrado il Comune è disposto a coprire l’intera spesa necessaria al rifacimento della pavimentazione sotto i loggiati.

Il sindaco, ieri, ha ribadito la disponibilità dell’amministrazione comunale di spendere circa un milione di euro per garantire l’intervento, ma per procedere è necessario il consenso di tutti i proprietari. Basta che questo presupposto non si concretizzi che l’amministrazione comunale non potrà più procedere. "Si tratta della stessa modalità utilizzata per recuperare i portici di via San Francesco e Galleria Roma – ha esordito Biancani –. La proposta iniziale prevedeva una collaborazione tra pubblico e privato: il Comune si sarebbe fatto carico di una parte dei lavori, circa 400mila euro, approfittando dell’intervento di Marche Multiservizi per il rinnovo delle reti idriche e del gas. Tuttavia, non essendo arrivato l’ok unanime dei proprietari degli edifici, non siamo riusciti a dare seguito alla proposta. Ora abbiamo deciso – dice Biancani – di fare un passo in più e di prenderci la responsabilità dell’intero intervento della pavimentazione. Si tratta di un investimento importante che ammonta a circa un milione di euro, ma che riteniamo fondamentale per restituire dignità a un luogo che da anni attende un segnale tangibile. Con questo nuovo progetto il Comune si occuperà quindi della sistemazione della pavimentazione, mentre la manutenzione futura resterà a carico dei proprietari, trattandosi di un porticato privato ad uso pubblico. Per procedere, però, sarà necessario ottenere l’approvazione di tutti i proprietari dei condomini e delle attività commerciali". Alla spiegazione fatta dagli amministratori sono seguiti interventi favorevoli da parte del pubblico e domande. Nel rispndere Biancani ha avuto modo di spiegare che i tempi di intervento, una volta passati in mano al pubblico, saranno più lunghi: a differenza del privato, il pubblico deve fare gare i cui tempi tecnici sono incomprimibili. L’assemblea si è sciolta in meno di un’ora senza stabilire termini o date per lasciare tempo alla piccola comunità di metabolizzare e arrivare ad un esito collettivo. "Penso sia andata bene – commenta a fine incontro il sindaco –: nelle prossime settimane daremo il documento di adesione da sottoscrivere. Ora sta ai cittadini decidere cosa fare: in base a cosa risponderanno procederemo di conseguenza".

s.v.r.