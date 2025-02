Piazza Redi, battaglia per i lavori: "Il Comune faccia chiarezza. Ma è una grande occasione"

"Abito in piazza Redi da oltre 10 anni, amo questo quartiere, qui sono cresciuta e credo che la riqualificazione dei portici sia una grande occasione per migliorare l’area dal punto di vista estetico, ma non solo". A parlare è Ilaria Pizzagalli, giovane residente nonché rappresentate del quartiere Montegranaro Muraglia, eletta nella lista civica che sostiene il sindaco Biancani. Studentessa modello, diplomata a Ragioneria con il massimo dei voti, ora studia Giurisprudenza a Bologna, ma continua ad essere chiamata dalla scuola perché in tanti le fanno proposte di lavoro e i suoi vecchi professori se la contendono per coinvolgerla in diversi progetti.

Ilaria, non crede che con questa sua uscita possa essere vista come il "megafono del Comune"? "Assolutamente no. Io e gli altri rappresentanti di Quartiere chiediamo maggiore chiarezza all’amministrazione comunale. Ma credo realmente che questa riqualificazione sia una grande opportunità per togliere di dosso da piazza Redi quella patina negativa legata alla baby gang e ai loro dispetti".

In che modo? "Renderla più accogliente non può che migliorare la vivibilità. Quando mi affaccio dalla finestra, vedo in piazza bambini che giocano con i nonni, donne che vanno a fare la spesa, ragazzi della mia età che si incontrano per un caffè o un aperitivo. Adoro questo aspetto perché qui si trovano persone da 3 a 90 anni. Non possiamo abbandonarlo al degrado, dopo la riqualificazione sarà ancora più bello vivere qui".

Il Comune sta spingendo molto, eppure ci sono tante resistenze… "In parte le capisco, perché in questi mesi anche gli amministratori dei condomini non hanno avuto una posizione univoca. Inoltre il Comune non ci ha fornito un prospetto preciso dei lavori che saranno fatti. La gente non ha capito bene per cosa dovrà contribuire, non ci sono documenti ufficiali e numeri vengono dati solo sui giornali. Per questo anche il Quartiere chiede maggiori dettagli e garanzie".

E’ solo questo? "Spero che non ci sia una resistenza di colore politico. Inoltre non sempre si capisce così significhi ‘privato ad uso pubblico’. Il fatto è che i portici sono di proprietà privata ed è il privato che deve intervenire".

Qualcuno potrebbe avere difficoltà economiche... "Onestamente 500 euro a famiglia non sono tanti, e in ogni caso nei vari condomini ci si potrebbe accordare per aiutare chi ha più difficoltà".

Lei forse è troppo idealista... "Spero ancora in persone che riescano a guardare oltre la propria porta di casa, che riescano a dare un contributo al proprio quartiere per risollevarsi dalle critiche in cui è recentemente sprofondato. Credo in persone che vanno oltre i colori politici, che si aiutano tra loro e credono a questo progetto, dando quanto più possibile per realizzarlo".

Francesca Pedini