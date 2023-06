Piazza Redi: "Degrado e abbandono, non ci sono nemmeno le panchine per tutti"

Piazza in abbandono, formiche che ti salgono sul corpo da tutte le parti quando ti siedi, negozi chiusi e mancanza anche di panchine. Questa la fotografia di piazza Redi. "Abbiamo telefonato più volte in Comune per segnalare la situazione che stiamo vivendo – dice Mirella Tombesi – ma non succede nulla e qui la situazione va sempre più degenerando. Solo l’altro giorno sono venuti a tagliare l’erba. Qual è il problema? Io ho 74 anni e mi sto prendendo a cuore la situazione degli anziani che gravitano nella piazza, E sa cosa succede?".

No dica?

"Che non ci sono i posti nemmeno per sedersi sulla panchina e sotto l’albero, l’unico luogo con l’ombra, ci si può stare solamente in quattro".

Quindi?

"Facciamo i turni per sedersi".

Siete in molti?

"Bella domanda questa. Se lei sapesse quali sono le pensioni di cui godono diversi anziani che gravitano qui in piazza Redi. Non possono nemmeno spendere i soldi per andare al bar. Per questa ragione mi sono decisa di alzare il telefono e chiamare il Carlino".

Altri problemi?

"L’abbandono la sporcizia, in un posto che fra l’altro è anche frequentato dai bambini. E non solo questo: l’arrivo dell’estate è una vera e propria invasione di formiche per cui non ci sono punti dove una possa sedersi senza sentirsi salire sul corpo. Abbiamo chiesto di effettuare una disinfestazione, ma qui ancora non si è visto nessuno. Questa è un piazza che deve essere rianimata magari organizzando anche dei mercatini. Perché stanno anche chiudendo i negozi. Poi..."

Qual è il poi?

"Vi siete occupati anche vuoi come giornale dei giovani che si ritrovano qui, per lo spaccio. E ancora c’è chi gira, si incontrano, si danno la... mano e poi vanno via. Siamo in una situazione da terzo mondo. Sento parlare del colore delle sedie a Baia Flaminia, va bene tutto, ma occorre che questa amministrazione pensi anche a noi. Perché non è possibile che il pomeriggio quando ci ritroviamo qui per prendere una boccata d’aria e fare due chiacchiere, uno debba anche fare i turni per sedersi due minuti. Siamo quattro disgraziati di anziani a cui non pensa nessuno, perdippiù in mezzo al degrado".